Una situación muy comprometida: La pillada infraganti a Lady Gaga en la comida de los nominados a los Oscar

'Ha nacido una estrella' es una de las grandes protagonistas en la próxima gala de los Oscar 2019 que se celebrará el 24 de febrero en Los Ángeles. La película dirigida por Bradley Cooper ha logrado 8 nominaciones a los premios motivo por el que hace unos días sus protagonistas acudieron a la habitual comida a la que asisten todos los candidatos.

Lady Gaga puede hacerse con dos Oscar tras ser una de las elegidas dentro de las categorías de Mejor actriz y Mejor canción, por 'Shallow'. La artista deslumbrante al evento vestida de blanco y muy sonriente en todo momento.

Aunque las cámaras, allí presentes, han captado un instante un tanto comprometido pero con el que te puedes sentir identificado. Y es que, la cantante no pudo evitar mirar de reojo al móvil de la persona que estaba a su lado.

Gaga disimula aplaudiendo mientras fisgonea lo que escribe RaMell Ross, candidato a Mejor documental por 'Hale County This Morning, This Evening', quien no se está dando cuenta de lo que está pasando.

Seguro que te interesa:

La tragedia personal de Lady Gaga el día que tuvo que rodar el desgarrador final de 'Ha nacido una estrella'