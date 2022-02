Por primera vez desde 1987, los Oscar tendrán tres presentadores y por primera vez en la historia, serán tres mujeres. Las actrices Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes serán las encargadas de ejercer como conductoras de la 94.ª edición de los premios de la Academia de Hollywood, una gala que tendrá lugar el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Según informa Variety, la ceremonia estará dividida en tres segmentos de una hora de duración y cada una de las tres presentadoras, Hall, Schumer y Sykes, conducirá uno de estos tramos. El último trío en presentar los Oscar fue Chevy Chase, Goldie Hawn y Paul Hogan, el último de los cuales también estaba nominado la noche que presentó por escribir el guión de 'Crocodile Dundee'.

La actriz, directora, guionista y productora Amy Schumer ha protagonizado comedias como 'Y de repente tú' o 'Descontroladas' y ganó un Emmy por su show de televisión 'Inside Amy Schumer'. Además es creadora y protagonista de 'La vida y Beth', que se estrenará este año en España a través de Diney+.

Con más de medio centenar de títulos en su carrera como actriz, Regina Hall ha participado en series tan populares como 'Ally McBeall', 'Ley y Orden', 'Los Ángeles: Distrito criminal' o la más reciente 'Nueve perfectos extraños' mientras que en la gran pantalla ha formado parte del reparto de 'Un funeral de muerte', 'Un ciudadano ejemplar' la saga de parodias 'Scary Movie' o la última versión de 'Shaft' protagonizada por Samuel L. Jackson.

Por su parte, Wanda Sykes ha participado en series como 'The Good Fight', 'The Other Two', 'Black-ish', 'House of Lies y también formó parte de 'The Chris Rock Show', donde fue reconocida con un Emmy. En la gran pantalla ha formado parte de películas como 'Sigo como dios', 'La madre del novio' o 'Descontroladas', donde coincidió con Amy Schumer.

Seguro que te interesa

Las lágrimas de Penélope Cruz cuando Javier Bardem le dedica el Goya: "La mujer que amo, respeto y admiro"