TELL ME SOMETHING GIRL... Lady Gaga rompe su silencio sobre su ardiente actuación con Bradley Cooper y los rumores tras los Oscar Lady Gaga sigue viviendo su sueño en una de las semanas más importantes de su vida después de haber ganado el Premio a Mejor Canción Original por 'Shallow' en los Oscar 2019, además de la legendaria actuación que protagonizó junto a Bradley Cooper, de la que por fin ha hablado.