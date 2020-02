Joaquin Phoenix se ha alzado con el galardón a Mejor Actor en los Premios Oscar y ha recibido la ovación de todo el Dolby Theatre de Los Angeles en la noche más especial para el cine. El actor, que ha hecho de cuidar el planeta toda una declaración de intenciones durante esta temporada de premios reutilizando el mismo traje y convenciendo a la Academia de hacer un menú vegano, ha comenzado su discurso acordándose también de la relación del hombre con la naturaleza, para acabar dejando en lágrimas a todos los asistentes.

Aquí puedes leer su discurso completo en español:

"Dios, estoy tan lleno de gratitud ahora mismo. Y no me siento más que cualquiera de mis compañeros nominados, o nadie de esta sala, porque compartimos el mismo amor, el amor por el cine, y esta forma de expresión me ha dado la vida más extraordinaria. No sé lo que sería sin eso. Pero creo que el mejor regalo que me ha dado, y a muchos en esta sala, es la oportunidad de usar nuestra voz en favor de los que no la tienen. He estado pensando mucho en los preocupantes temas a los que nos enfrentamos como comunidad, y creo que a veces nos sentimos o nos hacen sentir como que apoyamos diferentes causas. Pero para mí, veo un colectivo. Creo que ya estemos hablando de desigualdad de género o racismo o derechos LGTBI o derechos de los indígenas o derechos de los animales, estamos hablando de la lucha contra la injusticia. La lucha contra la creencia de que una nación, una gente, una raza, un género o una especie tiene el derecho de dominar, controlar y usar y explotar a otra con impunidad.

Creo que nos hemos quedado muy desconectados del mundo natural y muchos de nosotros somos culpables de tener una visión egocéntrica del mundo, y pensar que somos el centro del universo. Vamos al mundo natural y saqueamos sus recursos. Nos sentimos con derecho a inseminar artificialmente a una vaca y cuando da a luz, le robamos a su bebé. Aunque sus gritos de agonía no den lugar a error. Y entonces le quitamos su leche que era para su ternero y se la ponemos a nuestro café y nuestros cereales.

Y creo que nos da miedo la idea de cambio personal porque creemos que tenemos que sacrificar algo, pero los seres humanos en nuestro mejor momento somos tan creativos e inventivos e ingeniosos, y creo que cuando usamos amor y compasión como nuestros principios para guiarnos, podemos crear, desarrollar e implementar sistemas de cambio que sean beneficiosos para todos los series vivos y el medio ambiente.

Ahora, yo he sido un canalla en mi vida. He sido egoísta, he sido cruel a veces, difícil para trabajar, y estoy agradecido, porque muchos de vosotros en esta sala me han dado una segunda oportunidad. Y creo que es entonces cuando estamos dando lo mejor de nosotros, cuando nos apoyamos, no cuando nos cancelamos unos a otros por errores del pasado, sino cuando nos ayudamos a crecer, cuando nos educamos unos a otros, cuando nos guiamos hacia la redención. Eso es lo mejor de la humanidad".

A continuación Phoenix, abrumado por la emoción ante lo que va a decir, recuerda a su hermano River Phoenix:

"Cuando tenía 17 años, mi hermano escribió esta letra, dijo 'Corre al rescate con amor y la paz te seguirá'. Gracias".