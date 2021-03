"No me lo creo": La incredulidad de Laura Pausini tras saber que ha sido una de las nominadas de los Oscar 2021

Tras hacerse con el Globo de Oro a Mejor Canción Original ahora Laura Pausini ha sido una de las nominadas a los Oscar 2021 en la misma categoría por su tema 'Io Sì', canción que pertenece a la película 'La vida por delante'.

Los nominados a la 93 edición de los premios de la Academia se conocieron este pasado lunes 15 de marzo en una lectura protagonizada por Pryanka Chopra y su esposo Nick Jonas, aquí puedes ver la lista al completo. Entre las afortunadas está la cantante italiana quien ha mandado un mensaje a todos sus fans a través de Instagram donde expresa su incredulidad y orgullo por la nominación.

"Todavía no me lo creo. Formar parte de un proyecto tan especial como lo es 'The Life Ahead' al lado de Edoardo Ponti y Sophia Loren ya lo considero uno de los mejores regalos que me ha dado la vida", empieza diciendo.

"Ahora saber que estoy nominada al Oscar supera toda meta o expectativa que hubiese soñado en mi vida. Es algo que mi ser aún no comprende y solo puedo agradecer a La Academia por considerar 'Io Sì' y su mensaje. Enhorabuena a Diane Warren, trabajar juntas ha sido una experiencia increíble. Gracias a Bonnie Greenberg y Niccolò Agliardi. Gracias a Palomar y Netflix. Una canción en italiano está nominada al Oscar!!!! ¡Qué orgullo representar a mi país en uno de los galardones más importantes de la industria!", terminaba la artista.

Además, la coach de 'La Voz' grabó el momento de la lectura de nominados en un vídeo donde aparece en su casa junto a su familia donde muestra la reacción que tuvo al saber que era una de las afortunadas. Laura no pudo evitar saltar a de alegría al oír el nombre de su canción.

'La vida por delante', película por la que ha sido nominada

El tema 'Io Sì' forma parte de la banda sonora de la película de Netflix 'La vida por delante' donde cuenta la historia de un niño de la calle que roba a una superviviente del Holocausto. Ella, que lleva una guardería, lo acoge en su casa y surge entre ellos una relación muy especial.

Sophia Loren es la gran protagonista de la cinta quien volvía a la gran pantalla para dar vida a Madame Rosa a sus 86 años. Junto a ella hemos podido ver en la película a la actriz española Abril Zamora quien interpreta a Lola o a Ibrahima Gueye, quien da vida a Momo, el niño en el que se centra de la historia.