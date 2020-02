Hace apenas unos días que se dio a conocer que Gisela sería una de las invitadas a la gala de los Premios Oscar. La cantante acudió al teatro Dolby para interpretar el tema 'Into the Unknown' ('Mucho más allá') de 'Frozen 2' junto a las princesas Elsas de varios países.

"Estoy feliz, emocionada, nerviosa. Es un sueño: estar en los Oscar, no solo paseando por la alfombra roja, sino teniendo la oportunidad de pisar ese escenario maravilloso", comentó a Efe en la alfombra roja.

La actuación de la cantante ha sido uno de los momentos más esperados por los seguidores españoles, que se han quedado un tanto desconcertados cuando el rótulo de Gisela ha aparecido poniendo "Castilian" como su idioma, en oposición a Carmen Sarahí, que pone voz a Elsa en la versión mexicana y a la que han puesto en idioma "Spanish".

Gisela también ha compartido escenario con la famosa Idina Menzel, voz de la versión original, Maria Lucia Heiberg Rosenberg, de Dinamarca; Willemijn Verkaik, de Alemania; Takako Matsu, de Japón; Lisa Stokke, de Noruega; Kasia Laska, de Polonia; Anna Buturlina, de Rusia; y Gam Wichayanee, de Tailandia.

En total, la ceremonia de los Oscar ha acogido a nueve artistas de diferentes países que han prestado su voz a Elsa y que han acompañado a la estadounidense Menzel y a la artista AURORA.

La cantante se ha mostrado encantada por el respaldo que ha recibido de los fans españoles. "Estoy feliz, no me lo esperaba, me ha sorprendido mucho todo el revuelo que se ha formado", confesó. "Gracias a todos por querer vivir conmigo este momento tan especial y por mandarme tanto amor, que realmente me llega".

