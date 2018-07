Gael García Bernal y 'Remember Me' de 'Coco' nos sacan una lágrima en los Oscar 2018

'Coco', la última película de Pixar, es una de las grandes triunfadoras de los Oscar 2018, llevándose los premios a Mejor Película de Animación y Mejor Canción. Precisamente el tema central de la banda sonora, 'Remember Me', fue interpretado en la gala presentada por Jimmy Kimmel.

Gael García Bernal, Natalia Lafourcade y Miguel fueron los encargados de llenar de música y color el Dolby Theatre, convirtiendo el escenario en puro espectáculo. La emotiva letra de la canción y la atmósfera creada consiguieron emocionar tanto a los actores presentes en los Oscar como a los espectadores en sus casas, tal y como quedó reflejado en las redes sociales.

'Remember Me' está compuesta por Robert López y Kristen Anderson-López, un matrimonio que ya triunfó hace cuatro años gracias a 'Let it go' de 'Frozen'.