La cinta española 'Dolor y Gloria', de Pedro Almodóvar, fue seleccionada este lunes por la Academia de Hollywood como semifinalista para competir por el Oscar a la mejor película internacional y también a la mejor banda sonora original.

Se trata de la única película hispanohablante que consigue superar el corte por el que la Academia preselecciona a diez candidatas, entre un total de 91 aspirantes extranjeras, que competirán por lograr la nominación definitiva, informó la organización en un comunicado. Las nominaciones se anunciarán el 13 de enero de 2020 mientras que la ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el 9 de febrero en el teatro Dolby en Los Ángeles (EE.UU.).

'Dolor y Gloria', que la semana pasada logró la nominación a los Globos de Oro, competirá, entre otras, contra 'Parásitos', de Corea del Sur; 'Les Misérables', de Francia, 'Atlantics', de Senegal, y 'Beanpole', de Rusia.

Destaca la gran cantidad de cintas seleccionadas de Europa del este, que suponen la mitad de la lista de semifinalistas y son: 'The Painted Bird', de República Checa; 'Truth and Justice', de Estonia; 'Those Who Remained', de Hungría; 'Honeyland', Macedonia del Norte, y 'Corpus Christi', de Polonia. Fuera quedaron varias películas latinoamericanas que se veían con opciones para llegar al listado de semifinalistas, entre ellas la colombiana 'Monos', de Alejandro Landes; la brasileña 'A vida invisível de Eurídice Gusmão', de Karim Aïnouz; o la argentina 'La odisea de los giles', de Sebastián Borensztein.

'Dolor y Gloria', protagonizada por Antonio Banderas, también ha conseguido figurar también como semifinalista al premio a la mejor banda sonora original para las composiciones de Alberto Iglesias, que sumaría su cuarta candidatura al Oscar si finalmente logra la nominación.

La semana pasada, 'Dolor y Gloria' consiguió dos nominaciones a los Globos de Oro, que a diferencia de los Oscar los vota la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que también nominó a Banderas en la categoría de mejor actor dramático.

