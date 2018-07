El día que Willem Dafoe se enteró de que estaba nominado a un Oscar por la niñera de su hijo

El célebre actor Willem Dafoe acumula tres nominaciones a los Oscar. La primera fue en 1986, por 'Platoon' y después por 'La sombra del vampiro', en el 2000. Ahora acaba de ser nominado por 'The Florida Project', y ya es un firme candidato en la carrera de los Oscar 2018.

Precisamente por su historial en los Oscar, el intérprete ha podido ver cómo ha cambiado la competición con los años. "Ahora hay más expectativas, más eventos, está más refinado y desarrollado".

El actor ha confesado a The Wrap que se enteró de su primera nominación al Oscar por la niñera de su hijo: "Cuando me nominaron por 'Platoon' ni siquiera sabía cuándo se anunciaban las nominaciones al Oscar. La niñera de mi hijo me llamó para decirme que estaba nominado".

"Esto es muy diferente ahora, anoche estaba tan al tanto de las nominaciones que no pude dormir", ha añadido Dafoe.