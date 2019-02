El chiste oculto en los Oscar 2019 que todos nos perdimos

La edición de los Oscar que todos recordarán por la actuación de Lady Gaga y Bradley Cooper y el Premio a Mejor Actor de Rami Malek no se distinguió por sus momentos cómicos.

Pero lo cierto es que hubo un chiste oculto durante la gala, con el cómico y actor Trevor Noah como protagonista. El presentador de The Daily Show en Comedy Central tuvo un pequeño papel en 'Black Panther', Griot, y ayudó a Ryan Coogler en su investigación sobre la cultura africana.

Por tanto durante los Oscar 2019 Trevor Noah fue el encargado de hablar sobre 'Black Panther', y en su discurso había una broma oculta que tiene que ver con el Xhosa, el idioma que se habla en Sudáfrica y que también es el oficial en Zimbabue.

"Al crecer como niño en Wakanda, veía a T'Challa volando sobre nuestra aldea y él me recordaba una gran frase en xhosa".

"'Abelungu abazi ubu ndiyaxoka'", lo que significa que 'en momentos como estos, somos más fuertes cuando luchamos juntos que cuando intentamos hacerlo separados'".

Lo que la mayoría de los espectadores no notaron es que ese no es la verdadera traducción de la frase en xhosa, que significa "la gente blanca no sabe que estoy mintiendo".

