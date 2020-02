Este viernes saltaba la noticia de que Gisela actuaría en los Premios Oscar 2020 y pronto las redes sociales se llenaron de comentarios positivos y mensajes hacia la artista mostrando la gran acogida y la sorpresa por algo así.

Gisela nos representará en Los Ángeles interpretando junto a otras artistas la canción 'Into The Unknown', la canción de 'Frozen 2' en la gala. Este mismo sábado, comunicaba a todos sus seguidores que ya se encontraba en las inmediaciones de donde se celebra la gala (Dolby Theater) y que estaba de lo más entusiasma. Una publicación que sus fans no dudaron en comentar.

Sus seguidores, y muchos de sus compañeros, artistas y rostros conocidos. Ahora ha sido su amiga Chenoa la que ha querido mandarle un bonito mensaje de apoyo para un día tan especial.

"Ella @giselaoficial ella. No puedo expresar la inmensa felicidad que siento. El universo responde. Que merecido momento único. Tq sister", son las bonitas palabras que la cantante ha querido compartir con su compañera de profesión para darle ánimos y alegrarse por este gran paso. ¡Y nosotros también nos alegramos!

