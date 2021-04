La cara de la madre de Daniel Kaluuya por lo que dijo el actor tras ganar el Oscar a Mejor Actor de Reparto

La madre de Daniel Kaluuya y su expresiva cara ha sido una de las protagonistas de la noche de los Oscar 2021, pero la 'culpa' la ha tenido su propio hijo.

El actor ha recibido el Oscar a Mejor Actor de Reparto por 'Judas y el Mesías Negro' y comenzó su discurso de agradecimiento de una forma muy tradicional, dando las gracias a su familia y conocidos.

El británico dedicó su discurso a su madre y a su hermana, que estaban presentes en la sede que los Oscar habían habilitado en Londres para los nominados europeos que no habían podido viajar.

En un momento de su discurso, Kaluuya señaló que había que celebrar la vida, que estemos "respirando, caminando. Es increíble. Como que a mi madre le gustara mi padre y tuvieran sexo. ¡Es increíble! Y por eso es por lo que estoy aquí. Estoy tan feliz de estar vivo, así que vamos a celebrar eso esta noche".

En ese preciso momento las cámaras enfocaron a su madre, y su cara lo decía todo. La imagen se ha convertido en pocos minutos en uno de los memes de la noche.

Minutos después Kaluuya comparecía para la prensa para posar con su premio y por supuesto, ha sido preguntado por sus palabras y sobre cómo le habrán sentado a su madre.

En este sentido, el actor se ha mostrado tan sincero como el resto de la noche: "Creo que es bastante obvio que nuestros padres tuvieron sexo. Simplemente me ha salido eso. Probablemente mi madre me va a mandar un mensaje al móvil, pero aquí estamos. Voy a evitar mi teléfono un tiempo. Creedme, mi madre no va a estar muy contenta. Pero estará bien, tiene un gran sentido del humor".

Su personaje en 'Judas y el Mesías negro'

En 'Judas y el Mesías Negro' Kaluuya ha interpretado a Fred Hampton, el presidente de la sección de Illinois del Partido Pantera Negra en Chicago a fines de los 1960. El actor se ha referido también en su discurso a las protestas raciales: "Nos enseñaron el poder de estar unidos, de ser una comunidad". La cinta cuenta la historia real que gira en torno a Bill, un delincuente que se dedica a robar coches y al que, tras ser detenido, el FBI le propone la absolución de sus delitos si coopera con ellos infiltrándose en el partido Panteras Negras, del líder y activista negro Fred Hampton.