Las canciones de 'Ha nacido una estrella' y 'Black Panther' sonarán en los Oscar 2019

'Shallow', la balada de Lady Gaga para 'Ha nacido una estrella' y 'All the Stars', de Kendrick Lamar y SZA para 'Black Panther', han sido las dos canciones seleccionadas para interpretarse en la gala de los Oscar 2019 entre las cinco nominadas a mejor canción.

Según informan fuentes cercanas a la ceremonia a Variety, los ejecutivos de la Academia han decidido prescindir de los otros tres temas candidatos al Oscar:

'The Place Where Lost Things Go', que suena en el filme de Disney 'El regreso de Mary Poppins'; 'I'll Fight', el tema perteneciente al documental 'RBG'; y 'When a Cowboy Trades His Spurs Wings', canción que aparece en la película de los hermanos Coen 'La balada de Buster Scruggs'.

Esas mismas fuentes han revelado que la decisión ha sido tomada para atraer a una mayor audiencia, ya que tanto Lady Gaga como el rapero Kendrick Lamar son dos intérpretes consagrados en el panorama musical y gozan de gran popularidad. La Academia, por su parte, asegura que todavía no se ha tomado ninguna decisión oficial al respecto.

Este plan forma parte de una estrategia de la Academia para que la ceremonia no supere las tres horas de duración. De hecho, para acortar el tiempo, los responsables también ha decidido entregar el premio de varias categorías, como la de mejor sonido o la de mejor edición de sonido, durante la pausa publicitaria.

