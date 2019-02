Bradley Cooper confiesa sus miedos sobre cantar con Lady Gaga en los Oscar

La gala de los Oscar ha tenido muchos altibajos en los últimos meses, pero parece que todo está encaminado de cara al 24 de febrero.

Uno de los momentos más esperados de la noche, que ya ha sido confirmado por la Academia de Hollywood, es la actuación de Bradley Cooper y Lady Gaga cantando 'Shallow', nominada al Oscar a Mejor Canción por 'Ha nacido una estrella'.

Después del concierto sorpresa que regalaron a los fans en Las Vegas, Cooper confiesa que no han podido ensayar nada y sus nervios de cara a la actuación a ET Online.

"¿Preparado? Absolutamente no. Voy a tener que ensayar mucho".

Sobre su aparición en el show de Gaga donde la cantaron por primera vez, Cooper asegura "no tuve ninguna preparación. Era solo para probar. Y fue una experiencia increíble. Pero no, ahora quiero trabajar y ensayar".

"Yo no cantaba antes de la película así que, en cuanto a ser capaz de cantar delante de tanta gente, me destroza un poco los nervios. No es fácil lo que hacen".

Habrá que esperar para ver qué tal lo hace el dúo en la gran noche del cine de Hollywood, donde 'Ha nacido una estrella' acumula 7 nominaciones.

