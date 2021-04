Así ha sido la experiencia de Laura Pausini en los Oscar 2021: "Un sueño que jamás podría haber esperado"

La cantante italiana Laura Pausini era una de las favoritas a llevarse el Oscar a Mejor Canción. Aunque finalmente no pudo ser, la coach de 'La Voz' estaba nominada al galardón por el tema 'Io Sì', de la película 'La vida por delante', por el que había ganado el Globo de Oro en esta categoría. Finalmente ha sido 'Fight For You' de 'Judas y el mesías negro' quien se ha llevado el premio.

Pero esto no ha hecho que la italiana no haya disfrutado de esta maravillosa experiencia de viajar a Los Ángeles para vivir uno de los días más importantes de su vida. Así lo ha mostrado Laura a través de su cuenta oficial de Instagram donde ha ido relatando su viaje haciendo a sus seguidores un poco más partícipes de toda la celebración. Puedes verlo en el vídeo de arriba.

Después de varios 'stories' la red social de la cantante, veíamos como ha llegado a Los Ángeles y se ha sometido junto con su acompañante a una prueba PCR para asegurarse de que no eran positivos en COVID y poder seguir adelante con la celebración. La cantante se graba un vídeo introduciéndose ella misma el bastoncillo por un orificio nasal.

Tras ello y mientras tenía lugar la alfombra roja, se han emitido las actuaciones de cada canción nominada. Laura Pausini actuó junto a Diane Warren al piano. En la actuación, lucía un conjunto dorado de dos piezas de la firma italiana 'Valentino'. Iba vestida cómo si ella fuese el Oscar, como si fuese el gran premio.

Ya cambiada y con un vestido largo negro también de 'Valentino', la cantante publicaba en sus 'stories' fotografías junto a las actrices Viola Davis y Glenn Close, nominadas al Oscar a Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto respectivamente.

Antes de saber si Laura Pausini era la ganadora de ese Oscar, publicó en sus redes sociales una fotografía junto con un mensaje que decía: "Estoy lista. No sé cuál es mi destino. Pero si quieres, si me quieres, estoy aquí. Divirtámonos y continuemos soñando juntos".

El mensaje de Laura Pausini tras no ganar el Oscar

A pesar de no haber ganado Laura no quiso desaprovechar la oportunidad de agradecer a todo el mundo que la había llevado hasta allí con una fotografía acompañada de un texto en Instagram.

"Haber sido parte de un proyecto tan especial como 'La vida por delante' con Eduardo Ponti y Sophia Loren fue para mi uno de los regalos más grandes que la vida me pudo dar", publicaba la cantante. "Haber cantado 'Io Sì' en el escenario de la Academy es un sueño que jamás podría haber esperado que se hiciera realidad. Gracias a Diana Warren por nuestra canción y por todos los logros alcanzados, el primero el Globo de Oro, ¡fue una experiencia increíble trabajar juntas!".

"Regreso a Italia feliz de haber vivido una experiencia única nacida por un mensaje importante que comparto plenamente y por la gran pasión que después de veintiocho años todavía tengo por la música que no es solo mi trabajo, sino mi vida"

"Vuelvo a Italia feliz de abrazar a mi pequeña que me espera y con quien festejaremos para reencontrarnos después de la primera semana de nuestra vida fuera. Pero te contaré el sueño de una noche... ¡increíble!

"PD. ¡Navegue por la galería y descubra cómo suelen terminar mis noches de nominaciones!", termina diciendo haciendo referencia a que ha terminado la gala comiéndose una hamburguesa.

