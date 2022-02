Las nominaciones a los Oscar 2022 nos han dejado un sabor muy español donde Penélope Cruz ha recibido su cuarta nominación a los Premios de la Academia de Cine de Hollywood. Ya que antes fue nominada en dos ocasiones a Mejor Actriz de Reparto por 'Nine' y 'Vicky, Cristina, Barcelona (este último lo ganó). Y a Mejor Actriz por 'Volver' y, ahora por 'Madres Paralelas'

Además, la actriz de Alcobendas ha tenido la suerte de compartir esta nominación con su marido Javier Bardem quien también está nominado en esta 94 edicón de los Premios Oscar a Mejor Actor por su papel en 'Ser los Ricardos'. Ambos actores han hablado con la prensa tras saber la gran noticia donde han comentado lo emotivo que ha sido el momento.

Penélope Cruz y Pedro Almodóvar se encuentran tras su nominación al Oscar por 'Madres Paralelas'

Tras conocer que ha sido nominada a los Oscar 2022 Penélope Cruz ha ofrecido una rueda de prensa en las instalaciones de El Deseo, la productora de Pedro Almodóvar. Una vez allí, la actriz se ha encontrado con el director manchego fundiéndose en un especial abrazo, como puedes ver en el vídeo.

"Enhorabuena, ¡Qué bien!", escuchamos que le dice Almodóvar a Penélope tras verse. "Llevo una hora sin parar de llorar", confiesa la actriz quien no puede esconder su emoción.

Para después Pedro afirmar que es una "maravillosa noticia". "Te lo mereces. Además tienes posibilidades", le asegura el cineasta. "No creo", dice Cruz de una forma modesta.

"Quería acompañaros para abrazaros y felicitaros", explica Pedro Almodóvar sobre su presencia. Para después poner un toque de humor diciendo: "¡Qué bonita película habéis hecho! Si no es por vosotros...". A lo que le responde Penélope: "Si ya. Si no es por ti, todo esto...".

Después el director comenta que lo que ha logrado es algo "muy difícil" ya que la carrera a los Oscar está muy reñida. "No sé ni cómo voy a hacer entrevistas. Yo no puedo ni hablar todavía. Lo único que hago es llorar", terminaba diciendo la actriz antes de irse a hablar con los medios.

Penélope Cruz y Pedro Almodóvar | Gtres

Las palabras de Penélope Cruz sobre Pedro Almodóvar

Tras su encuentro con Pedro Almodóvar Penélope fue a hablar con los medios donde quiso dedicar unas palabras a su amigo, gracias al que ha realizado algunos de sus trabajos más brillantes en su carrera cinematográfica.

"Ya veis la generosidad de Pedro, me ha llamado, me ha dicho quiero verte, darte un abrazo, realmente él es así, se alegra de verdad y no te voy a engañar, me hubiera encantado verle entre los cinco guionistas o entre los cinco directores. No ha podido ser, pero me hubiera encantado verle ahí, él como verás lo lleva muy bien. Todo lo que estamos consiguiendo nosotros es gracias a lo que él ha creado, a la magia que ha creado una vez más, a su talento y al trabajo duro", declara.

Penélope Czuz y Milena Smit en 'Madres Paralelas' | El Deseo

Así es 'Madres Paralelas'

'Madres Paralelas' es la última película de Pedro Almodóvar donde vuelve a contar, una vez más, con Penélope Cruz quien encarna a Janis en la cinta.

Sinopsis: "Dos mujeres, Janis y Ana (Milena Smit), coinciden en la habitación de un hospital donde van a dar a luz. Las dos son solteras y quedaron embarazadas accidentalmente. Janis, de mediana edad, no se arrepiente y en las horas previas al parto está pletórica; la otra, Ana, es una adolescente y está asustada, arrepentida y traumatizada. Las pocas palabras que cruzan en esas horas crearán un vínculo muy estrecho entre las dos.

Seguro que te interesa:

Javier Bardem habla de su emoción por estar nominado con Penélope Cruz en los Oscar 2022