'Joker', de Todd Phillips, encabeza con once nominaciones las candidaturas a los premios BAFTA, los galardones del cine británico. Le siguen 'El Irlandés', de Martin Scorsese, y 'Érase una vez.. en Hollywood, de Quentin Tarantino, con diez cada una. '1917', de Sam Mendes, y 'Jojo Rabbit', de Taika Waititi, se sitúan con nueve y seis nominaciones respectivamente.

Aquí tienes la lista completa de nominados:

Mejor Película

'1917'

'El irlandés'

'Joker'

'Érase una vez... en Hollywood'

'Parásitos'

Mejor Película Británica

'1917'

'Bait'

'For Sama'

'Rocketman'

'Sorry we missed you'

'Los dos papas'

Mejor debut para un guionista, director o productor

'Bait'

'For Sama'

'Maiden'

'Only you'

'Retablo'

Mejor Película en habla no inglesa

'The farewell'

'For Sama'

'Dolor y gloria'

'Parásitos'

'Retrato de una mujer en llamas'

Mejor Documental

'American Factory'

'Apollo 11'

'Diego Maradona'

'For Sama'

'The great hack'

Mejor Película de Animación

'Frozen 2'

'Klaus'

'La oveja Shaun'

'Toy Story 4'

Mejor director

Sam Mendes ('1917')

Martin Scorsese ('El Irlandés')

Todd Phillips ('Joker')

Quentin Tarantino ('Érase una vez... en Hollywood')

Bong Joon-ho ('Parásitos')

Mejor guión original

'Booksmart'

'Puñales por la espalda'

'Historia de un matrimonio'

'Érase una vez... en Hollywood'

'Parásitos'

Mejor guión adaptado

'El Irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Joker'

'Mujercitas'

'Los dos papas'

Mejor Actriz

Jessie Buckley 'Wild Rose'

Scarlett Johansson 'Historia de un matrimonio'

Saoirse Ronan 'Mujercitas'

Charlize Theron 'Bombshell'

Renée Zellweger 'Judy'

Mejor Actor

Adam Driver 'Historia de un matrimonio'

Taron Egerton 'Rocketman'

Joaquin Phoenix 'Joker'

Jonathan Pryce 'Los dos papas'

Mejor Actriz de Reparto

Laura Dern 'Historia de un matrimonio'

Scarlett Johansson 'Jojo Rabbit'

Florence Pugh 'Mujercitas'

Margot Robbie 'Bombshell'

Margot 'Érase una vez... en Hollywood'

Mejor Actor de Reparto

Tom Hanks 'Un amigo extraordinario'

Anthony Hopkins 'Los dos papas'

Al Pacino 'El Irlandés'

Joe Pesci 'El Irlandés'

Brad Pitt 'Érase una vez... en Hollywood'

Mejor Banda Sonora

'1917'

'Jojo Rabbit'

'Joker'

'Mujercitas'

'Star Wars: El ascenso de Skywalker'

Mejor Casting

'Joker'

'Historia de un matrimonio'

'Érase una vez... en Hollywood'

'The personal history of David Copperfield'

'Los dos papas'

Mejor Fotografía

'1917'

'El Irlandés'

'Joker'

'Le Mans '66'

'El Faro'

Mejor Montaje

'El Irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Joker'

'Le Mans '66'

'Érase una vez... en Hollywood'

Mejor Diseño de Producción

'1917'

'El Irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Joker'

'Érase una vez... en Hollywood'

Mejor diseño de vestuario

'El Irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Judy'

'Mujercitas'

'Érase una vez... en Hollywood'

Mejor Maquillaje y Peluquería

'1917'

'Bombshell'

'Joker'

'Judy'

'Rocketman'

Mejor Sonido

'1917'

'Joker'

'Le Mans '66'

'Rocketman'

'Star Wars: El ascenso de Skywalker'

Mejores Efectos Especiales

'1917'

'Vengadores: Endgame'

'El Irlandés'

'El Rey León'

'El Ascenso de Skywalker'

Mejor cortometraje británico de animación

'Grandad was a romantic'

'In her boots'

'The magic boat'

Mejor cortometraje de animación

'Azaar'

'Goldfish'

'Kamali'

'Learning to skateboard in a warzone (if you're a girl)'

'The trap'