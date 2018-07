La lista completa de ganadores a los SAG Awards 2018 en las categorías de cine

En una gala presentada por Kristen Bell, los SAG Awards 2018 entregaron en Los Ángeles unos premios muy esperados por su, generalmente, parecido palmarés de cara a los Oscar.

Por primera vez en su historia fue una mujer quien condujo la ceremonia, un paso importante dentro del gran movimiento 'Time's Up' que domina Hollywood en los últimos meses.

En una noche en la que los propios actores son los que eligen a los ganadores, 'Tres anuncios en las afueras' se llevó todos los premios a los que aspiraba.

Frances McDormand en su discurso en los SAG Awards | GTRES

Aquí tienes la lista completa de ganadores de cine:

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Timothée Chalamet por 'Call me by your name'

Denzel Washington por 'Roman J. Israel, Esq.'

Gary Oldman por 'El instante más oscuro'

Daniel Kaluuya por 'Déjame salir'

James Franco por 'The Disaster Artist'

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Judi Dench por 'La reina Victoria y Abdul'

Sally Hawkins por 'La forma del agua'

Frances McDormand por 'Tres anuncios en las afueras'

Margot Robbie por 'Yo, Tonya'

Saoirse Ronan por 'Lady Bird'

MEJOR INTERPRETACIÓN INTEGRAL DE ELENCO

'La gran enfermedad del amor'

'Déjame salir'

'Lady Bird'

'Mudbound'

'Tres anuncios en las afueras'

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Steve Carell por 'La batalla de los sexos'

Willem Dafoe por 'The Florida Project'

Woody Harrelson por 'Tres anuncios en las afueras'

Richard Jenkins por 'La forma del agua'

Sam Rockwell por 'Tres anuncios en las afueras'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Mary J. Blige por 'Mudbound'

Hong Chau por 'Una vida a lo grande'

Holly Hunter por 'La gran enfermedad del amor'

Allison Janney por 'Yo, Tonya'

Laurie Metcalf por 'Lady Bird'