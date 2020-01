Los Premios Yago, que nacieron con la intención de premiar a los olvidados de los Premios Goya, ya han elegido a sus ganadores de su sexta edición. El próximo 18 de febrero en la madrileña sala El Sol se celebrará la ceremonia de entrega.

La actriz Marta Nieto (Yago Impepinable al nominado no ganador), la actriz María Rodríguez Soto, (Yago no nominado), las directoras de comunicación de 20th Century Fox España Elena Vázquez y Nieves Peñuelas (Yago no reconocido), la película 'El crack cero' (Yago al éxito menos comercial) y el grupo Hombres G (Yago de honor), son los ganadores de esta nueva edición que también reconoce con el premio al mejor reparto o al mejor grupo de irreductibles a los actores de la película 'Ventajas de viajar en tren'.

El jurado, compuesto por Andrea Bermejo, Mafalda González Alegre, Alejandro Calvo, Marta Medina, Israel Arias, Jessica Bermúdez, Custodio Pastor, Gregorio Belinchón, Isabel Vázquez, Paloma Rando, Javier Zurro, Fernando Muñoz y presidido por Santiago Alverú, director de los premios, ha otorgado por unanimidad los galardones de esta edición que estarán de nuevo presentados por el cómico y guionista Luis Fabra.