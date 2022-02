El paso de Pedro Almodóvar por los Goya: nominaciones, enfado y premios

'Madres paralelas' optará en los próximos Premios Goya a ocho galardones, entre los que su director, Pedro Almodóvar, ha sido nominado en dos categorías: Mejor Película y Mejor dirección. A estos se le unen el de Mejor Actriz Principal, con Penélope Cruz también presente en los Oscar, Actriz de Reparto, Fotografía, Dirección Artística y Sonido. Con esta última, son 13 las cintas por las que el cineasta manchego ha sido reconocido en la mayor distinción del cine español.

Por el momento, por las 12 películas anteriores ha recibido 10 premios que concede la Academia del Cine Español. Estos han estado repartidos en cinco décadas distintas. Así, su historia con los Goya ha estado relacionada desde casi el inicio de los mismo allá por 1986.

Sin ir más lejos, en 1988, Almodóvar irrumpía con 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', ganando dos de los tres a los que, particularmente, estaba nominado. La película aspiró a 15 categorías, todo un récord de la época, llevándose cinco de ellas. Dos años atrás, en la primera edición de estos premios, 'Matador' se colaba a hurtadillas en la gala, aunque el nombre del cineasta ya estaba asentado tras títulos como 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón'.

Travesía de la década de 1990

Durante los años 90, al director se le resistió ampliar su palmarés, a pesar de que todas las películas que realizó en esta década fueron reconocidas en las ceremonias de alguna forma u otra. Fueron los casos de '¡Átame!', 'Tacones lejanos', 'Kika', 'La flor de mi deseo', 'Carne trémula' y 'Todo sobre mi madre'. El caso de la primera fue sangrante, pues aun hoy ostenta el récord de mayor número de nominaciones sin ganar un solo premio, con un total de 15. A ella le siguió 'La flor de mi secreto', por la que volvió a sentarse en las butacas del Palacio Municipal de Congresos de Madrid esperando escuchar su nombre.

Hasta este punto, el realizador contaba con dos premios de un total de siete nominaciones, entre ellas tres a Mejor Director. Todo cambió en 1999, cuando la ceremonia se trasladó a Barcelona y en la que 'Todo sobre mi madre' fue la protagonista de la noche. El éxito de la película también lo reconocieron en los Oscar con el de Mejor Película Extranjera. Pero en los premios patrios, ganó finalmente el de Mejor Director, además del de Mejor Película.

Inicios de los 2000, enfado y 'Dolor y gloria'

El comienzo de siglo fue arrollador en la filmografía del director. Sus primeras tres películas de esta década fueron 'Hable con ella', 'La mala educación' y 'Volver', donde la figura de Penélope Cruz se asentó como su principal "chica Almodóvar". Por la notable 'Hable con ella' ganó su segundo y último Oscar hasta le fecha, sin embargo, no lo creyeron así en los Goya, donde se fue de vacío en detrimento de 'Los lunes al sol' de Fernando León de Aranoa, por cierto, su principal candidato en la próxima edición con 'El buen patrón'.

De hecho, fue por esta edición por la que Pedro Almodóvar no pisó la gala de los Goya en 12 años. Desde su entorno creyeron que no fue justo que el film de León de Aranoa fuera el que representara a España en los Oscar cuando, incluso, le dieron uno y todo apuntaba a que podría haberse llevado el de Mejor Película Extranjera.

En 2006, volvió a la senda del éxito con 'Volver', por la que ganó su segundo Goya a Mejor Director, que no recogió, y el cual no ganó de nuevo hasta 2020 por 'Dolor y gloria'. Entre medias, 'Los abrazos rotos', 'La piel que habito' y 'Julieta' fueron sus opciones para aumentar su bagaje, aunque sin recompensa. No obstante, encontró una nueva vía con la argentina 'Relatos salvajes', que produjo y por la que se llevó el correspondiente a Mejor Película Iberoamericana.

Ya en 2020, y con los desencuentros con la Academia dejados de lado, Almodóvar arrasó con 'Dolor y gloria', alcanzando la decena de "cabezones" que tiene en su haber. Queda esperar si este número aumentará con 'Madres paralelas', aunque, sin duda, no será el último capítulo de su historia con los Goya.

