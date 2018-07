Manuel M. Velasco

Manuel es guionista y director de cine, teatro y televisión. Licenciado en Comunicación Audiovisual por la UEM (primero de su promoción) y Diplomado en Dirección de Cine por la ECAM, cuenta en su filmografía como director con algunos cortometrajes multipremiados en festivales nacionales e internacionales en los últimos años, como "Cambio de Agujas" y "Los Niños del Jardín", así como en el NotodoFilmFest ("Arrrggghhhh!!!!!", "The Look of Love", "Toda la Verdad..."). También ha dirigido "Fashionlins", el Fashion Film de Ágatha Ruiz de la Prada que inauguró la Miami Fashion Week / Miami Fashion Film Festival.