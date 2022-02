Comenzaron la semana como 'power couple' internacional con sus nominaciones a los Oscar, y Penélope Cruz y Javier Bardem han puesto el broche de oro con la victoria del actor en los Goya 2022.

Pese a que Penélope y 'Madres paralelas' se han ido de vacío, el matrimonio ha vivido un momento muy emocionante con el Goya a Mejor Actor para Bardem por su trabajo en 'El buen patrón' de Fernando León de Aranoa.

Javier Bardem ha batido un récord convirtiéndose en el actor con más premios Goya de la historia, con 6 estatuillas, dos como productor y cuatro como actor.

Durante su discurso Bardem ha agradecido al equipo de la película y al director, pero ha provocado más de una lágrima con su dedicatoria a su familia.

"Quiero dedicar este premio a Penélope, que es la mujer que amo, respeto, admiro y celebro todos los días. Te quiero, mucho", decía con emoción Javier mientras que Penélope ya tenía los ojos vidriosos.

Penélope Cruz y Javier Bardem en la gala de los Goya 2022 | Gtres

El actor ha continuado hablando a los hijos de ambos, y la actriz ha seguido muy emocionada y orgullosa por el momento.

"Y a nuestros hijos, Leonardo y Luna, que sois el mayor regalo, lo más hermoso que ha pasado en nuestras vidas. Mamá y papá os aman", decía mandando un beso a la pantalla.

Finalmente, el actor no se olvida de su madre, Pilar Bardem, a la que estaba muy unido y que falleció en julio de 2021 a los 82 años.

"Para acabar quiero dedicarlo con todo el corazón a una mujer que me parió, que me enseñó a vivir, que me enseñó a sobrevivir, que me enseñó el amor y la pasión y el respeto por este oficio tan hermoso y tan interesante y tan importante que es el de actuar. Que es un ejemplo ético y de compromiso, un referente para mí. Y a parte de una actriz inmensa, uno de los mejores seres humanos que me he encontrado en mi vida: mi madre. Mi amada madre. Esto es para ti. Te quiero", se despedía cerrando los ojos.

