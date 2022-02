Javier Bardem ha recogido emocionado el premio a Mejor Actor en los Goya 2022 por 'El buen patrón', el film que partía como favorito con 20 nominaciones y que le ha valido la preciada estatuilla.

Durante su discurso, que ha conmovido a todos los presentes, agradecía a la Academia el "reconocimiento tan bonito" y asegura que es un honor estar entre los "grandísimos actores" con los que comparte nominación.

También menciona al equipo y reparto de 'El buen patrón' y al director, Fernando León de Aranoa: "Gracias Fernando, por escribir un personaje tan rico en matices, en complejidades, tan divertido. Y darme la oportunidad de interpretarlo. Los viajes que hacemos juntos siempre son hermosos, inspiradores y divertidos. Te quiero mucho".

"Quiero también darle las gracias a mi maestro en la vida y en el arte, Juan Carlos Coraza, porque cuando trabajo con él, que es siempre, es un proceso hermoso y liberador", añade.

Y por último quiero dedicar este premio a Penélope, que es la mujer que amo, respeto, admiro y celebro todos los días. Te quiero, mucho", asegura entre aplausos mientras que Penélope está visiblemente emocionada.

"Y a nuestros hijos, Leonardo y Luna, que sois el mayor regalo, lo más hermoso que ha pasado en nuestras vidas. Mamá y papá os aman", decía mirando a cámara y mandándoles un beso.

"Y para acabar quiero dedicarlo con todo el corazón a una mujer que me parió, que me enseñó a vivir, que me enseñó a sobrevivir, que me enseñó el amor y la pasión y el respeto por este oficio tan hermoso y tan interesante y tan importante que es el de actuar. Que es un ejemplo ético y de compromiso, un referente para mí. Y a parte de una actriz inmensa, uno de los mejores seres humanos que me he encontrado en mi vida: mi madre. Mi amada madre. Esto es para ti. Te quiero", terminaba con la voz rota dedicándoselo a Pilar Bardem, fallecida el pasado julio.

Los Premios Goya, de nuevo presenciales

Después de la edición de 2021, la noche de los Goya ha vuelto a acoger a infinidad de estrellas del mundo del espectáculo. Esta vez Valencia ha sido la sede de la 36 edición en su Palau de les Arts.

La noche ha estado llena de celebraciones a nuestro cine y ha contado con la presencia de grandes figuras, desde nominados como Penélope Cruz, Emma Suárez, Javier Bardem y Blanca Portillo hasta figuras como Inma Cuesta, Michelle Jenner, Nieves Álvarez, Paula Echevarría, Paco León y Antonio Banderas.

También han participado esta noche de una forma especial los ganadores de la pasada edición, que no pudieron acudir de forma presencial a recoger sus premios por las circunstancias de la pandemia. Ahora serán ellos quienes entreguen muchas de las estatuillas.

