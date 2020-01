Enric Auquer está arrasando en la temporada de premios y ha puesto el broche de oro en la noche de los Goya 2020 con su premio como Mejor Actor Revelación por 'Quien a Hierro Mata'.

El actor ha querido compartir su Goya "con todo mi amor" con sus compañeros de nominación, y sobre todo ha querido dar las gracias al director de la película de Atresmedia Cine, Paco Plaza.

"Quiero agradecerle a Paco Plaza por fijarse en mí y darme mi primera oportunidad. Él me dijo que hacer cine es aprender a renunciar, pero contigo no he tenido que renunciar a nada".

Enric ha continuado acordándose de sus compañeros: "Estoy temblando. Quiero compartirlo con todo el reparto y sobre todo con Xan Cejudo que no está aquí.

También a mi madre y a mi padre, a mis hermanas confidentes, a Marta Aguilar, la segunda persona que más me ha ayudado a construir al personaje.

Por último y lo más importante gracias a todas las antifascistas del mundo".