El emotivo y poderoso discurso de Jesús Vidal tras ganar el Goya a Mejor Actor Revelación: "Inclusión, diversidad y visibilidad"

'Campeones' ha sido una de las películas más inspiradoras de 2018, y uno de sus protagonistas, Jesús Vidal, nos ha dejado uno de los momentos más emotivos de la noche de los Premios Goya con sus palabras al convertirse en el Mejor Actor Revelación.

"Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como Mejor Actor Revelación a un actor con discapacidad. No saben lo que han hecho. . Me vienen a la cabeza tres palabras: Inclusión, diversidad y visibilidad. Sin duda para mí ha sido un auténtico reto interpretar a un personaje como este, ya que yo venía del teatro y el cine me ha enamorado. Y espero que este idilio continúe muchos años.

Este trabajo representa también a los nueve integrantes del equipo de Los Amigos. Sin vuestra frescura, vuestra espontaneidad y vuestro talento esto no hubiera sido posible.

Quiero dar las gracias a Javier Fesser por hacerme crecer como actor y como persona. También al equipo de coaching porque sin vosotras este trabajo con diez actores con discapacidad no habría salido adelante.

Gracias David Marqués por escribir esta historia tan bonita. Gracias a todo el equipo técnico y artístico de la película. Y muchas gracias a la gente que me apoyó en mis inicios.

Mami gracias por darme la vida, porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes. Y porque me hiciste ver la vida con los ojos de la inteligencia y el corazón. Porque eres la persona con más ternura del planeta sin pretenderlo y porque solo con una sonrisa cambiabas y cambias el mundo.

Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros".

