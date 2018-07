¿Dónde estaba Pablo Iglesias? La razón por la que se sentó apartado de los demás en los Goya 2018

No, Pablo Iglesias no estaba castigado en la gala de los Goya 2018, como él mismo se encargó de aclarar a través de las redes sociales. Durante la realización de la entrega de premios se vio que el líder de Podemos no estaba sentado en el patio de butacas, junto a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y el resto de representantes políticos.

La explicación de por qué Iglesias estaba sentado aparte es muy sencilla: el sitio que se le habilitó era el único al que podía acceder la silla de Pablo Echenique, su compañero de partido. Lo aclaró Iglesias en un tuit que se viralizó rápidamente.

Por su parte, Pablo Echenique también ha querido informar de la razón por la que se han sentado apartados del resto, insistiendo en que "a los que vamos en silla de ruedas, siempre nos toca el peor lugar del teatro. C'est la vie'".