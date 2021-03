El entrañable discurso de Mario Casas tras ganar el Goya 2021 a Mejor Actor: "A todos aquellos que alguna vez habéis estado a 'Tres metros sobre el cielo'"

Uno de los grandes protagonistas de esta atípica 35 edición de los Premios Goya ha sido Mario Casas quien se ha hecho con el Goya a Mejor Actor por su interpretación en 'No matarás'.

Esta era la primera nominación para Mario Casas a los Goya a pesar de la larga trayectoria que el actor tiene a sus espaldas con 25 largometrajes y cinco series de televisión, donde destacan títulos como 'Los Hombres de Paco', 'Palmeras en la Nieve', 'El Barco' o 'Instinto', entre muchos otros.

Pero ha sido el personaje de Dani en 'No matarás', un joven encerrado en sí mismo que una noche conoce a Mila (Milena Smit), una chica extravagante y magnética que le arrastra a un final impredecible, quien ha conseguido que no solo lo nominen sino que se lleve el galardón a casa.

Tras escuchar su nombre la familia del actor no ha podido evitar lanzarse sobre él para abrazarlo y besarlo llenos de emoción. De esta forma, vivíamos uno de los momentos más emotivos de la gala.

"A mis compañeros perdonadme", empezaba Mario su discurso para después enseñar una figura de Iron Man de su hermano pequeño, Daniel, que ha mostrado a modo de trofeo: "Aquí está, aquí está mi Goya. Mi hermano pequeño hace unas semanas le dije que si me lo regalaba y hace unos días, imagino que en el colegio o en casa, escuchó algo de los Goya y me dijo que si ganaba me lo regalaba así que tengo el mejor premio del mundo".

Después continuaba dedicándole el premio a su familia: "A mi familia que os amo, os quiero, sois todo para mí, todo todo todo. A mi madre que la amo, que me ha dado alas para volar, me lo ha dado todo para cumplir mi sueño".

Para luego dar las gracias al equipo de la película: "A todo el equipo de 'No matarás', todo el equipo técnico, artístico. A David Victori muchas gracias por regalarme a ese Dani. Muchas gracias a Gerard Oms ha sido una maravilla conocerte en este camino porque me has hecho cambiar como actor.

Casas ha querido tener unas palabras especiales para todos sus fans: "Sobre todo al público. Muchísimas gracias porque me lleváis apoyando desde hace 15 años y me habéis llevado donde estoy ahora mismo, me habéis apoyado desde el principio".

Por último ha terminado haciendo un guiño a una de sus películas más populares 'Tres metros sobre el cielo': "A todos aquello que alguna vez habéis estado a 'Tres metros sobre el cielo'. Muchísimas gracias".

