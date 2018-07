El discurso feminista de Pepa Charro, la 'Terremoto de Alcorcón', de lo mejor en los Goya 2018

La 32 edición de los Premios Goya seguramente se recordarán por el acto reivindicativo que muchos intérpretes llevaron a cabo para quejarse de la situación actual de la mujer en la industria cinematográfica de nuestro país. Pero, entre todos cabe destacar el discurso de Pepa Charro, más conocida como la 'Terremoto de Alcorcón', sobre la visibilidad femenina en el cine patrio.

"Esta noche estoy muy ilusionada por estar aquí, para presentar el Goya a la mejor dirección de fotografía femenina... Ah, que no hay... No hay. Como antes habéis dado el premio a la mejor dirección de fotografía y no había ninguna mujer, he pensado que esto se separaba por sexos, como en interpretación", empezaba diciendo Pepa en su intervención.

Muchos fueron los datos que Charró dio para mostrar esta realidad como por ejemplo en la diferencia salarial entre hombres y mujeres: "Cobran el 40% menos que los hombres. Solo el 34% de los protas son mujeres, y claro, puedes pensar... a menos trabajo, menos dinero".

"Hay tantas mujeres como hombres talentosos pero por el mero hecho de ser mujeres no están nominadas", decía sobre todas las categorías en las que no había ni una sola mujer. Para después alabar el trabajo de las directoras de cine Carla Simón por 'Verano 1993' e Isabel Coixet por 'La librería', ganadoras a mejor dirección esta última y la primera mejor dirección novel.

Después preguntó a varios actores algunas cuestiones típicas que se le suelen hacer a las mujeres como: ¿Cuál es tu truco de belleza? o ¿Cuándo iba a tener hijos?

Para terminar haciendo referencia al escándalo de Hollywood que ha dado la vuelta al mundo sobre los abusos sexuales de Harvey Weinstein: "Qué suerte tenemos que nos toca todo, como hacía Weinstein".

