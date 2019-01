Chicho Ibáñez Serrador recoge su Goya de Honor en la fiesta de nominados

El cineasta y realizador Chicho Ibáñez Serrador ha acudido este lunes al Teatro Real para recoger el Goya de Honor en la tradicional fiesta de nominados, un reconocimiento que ha recibido como "algo muy emocionante".

"Siempre me he negado a ese título de maestro, porque me parecía excesivo", ha aseverado Ibáñez Serrador ante las preguntas de los periodistas, que le han recordado los halagos de muchos de los actores y directores asistentes a la fiesta. El cineasta ha llegado a sus 83 años en silla de ruedas, acompañado por sus hijos Alejandro y Pepa.

En la entrega del premio, que se ha hecho de manera privada, Ibáñez Serrador ha recogido el 'cabezón' de manos de Juan Antonio Bayona, quien previamente había mostrado su admiración por la obra del homenajeado.

De hecho, 'Chicho' Ibáñez ha desvelado que ésta no fue la primera vez que le llamaban para un tema relacionado con los Goya. "A mí me llamaron no para darme un premio, sino para dar un Goya antes de que existieran. Me dijeron, 'tú que tienes tanta imaginación, por qué no nos ayudas para ver qué podríamos hacer", ha afirmado.

El creador del mítico concurso 'Un, dos, tres' ha recordado su labor tanto en cine como en televisión, señalando emocionado que "uno piensa que lo que ha hecho a lo mejor sirvió de escalón a muchos". De hecho, cree que su forma de hacer televisión también era una manera de hacer cine.

"Es verdad, pero no era consciente de ello, porque estaba tan cansado...", ha bromeado. Además, ha reiterado que su labor iba más allá de una atracción por el cine de terror o fantástico, porque su intención era la de hacer cosas "que no existían en esa época".

El realizador ha admitido que ve pocas series de televisión, "algunas inglesas", y que a veces lo pasa mal delante del televisor porque lo sigue "queriendo hacer mejor". "Es una carrera contra uno mismo, siempre quiero hacer algo diferente y el día que no me apetezca, será una pena", ha añadido.

Ibáñez Serrador ha confesado estar "muy honrado y con gran emoción" por recibir este premio, que por segunda vez en los Goya se entrega en ceremonia privada: la primera fue en 2012 con Josefina Molina.Y sobre todo ha recordado a sus hijos, "lo que más me gusta de esta noche es que estén aquí", ha aseverado.

Bayona ha sido uno de los más efusivos al reconocer la labor de Ibáñez Serrador. El cineasta catalán ha señalado que "alucinó" cuando revisó la obra de un autor que "hacía televisión cuando estaba en pañales y al final era puro cine". "Es un creador que me traumatizó cuando era niño y me fue muy bien", ha ironizado, tras recordar que fue al estreno de su película 'Jurassic World'.

De las películas de Ibáñez Serrador, Bayona se queda con la de 'Quién puede matar a un niño'. Otros nominados que han hablado de la influencia del galardonado han sido por ejemplo el cineasta Isaki Lacuesta, que opta a mejor película con 'Entre dos aguas'.

"Crecimos con 'Chicho' y estábamos rodeados de él por todos los lados: desde lo mainstream a lo underground, un hombre que lo hacía todo, excepcional y asombroso", ha defendido Lacuesta. También Javier Fesser se ha referido a la "experiencia colectiva brutal" que supuso para una generación crecer con la obra de Ibáñez Serrador. "Para los que no hemos ido a la escuela de cine, ha sido el mejor maestro", ha puntualizado.