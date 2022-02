La actriz australiana Cate Blanchett ha sido reconocida con el premio al Goya Internacional en la 36 edición de los Premios Goya 2022.

Este galardón se ha entregado por primera vez en una noche llena de celebraciones al cine, y donde Cate Blanchett ha acudido recogiendo su premio con mucha emoción y admiración de la mano de Penélope Cruz y Pedro Almodóvar.

El dúo nominado la ha presentado como "una figura extraordinaria del cine mundial", y a su vez Cate ha señalado lo importante que ha sido la influencia del cine español para ella.

La actriz comenzaba dando las gracias en español ante la ovación del público. "Y eso es todo lo que puedo decir en español, lo siento. Pero trabajar con Pedro quizá me ayude a mejorarlo", señala, pues el próximo proyecto del director manchego la tendrá como protagonista.

Cate Blanchett recoge su Goya Internacional | Gtres

"Quiero dar las gracias no solo por recibir este primer premio de la Academia que viene de una cultura tan rica en el mundo, pero recibirlo de estas dos personas que no son solo dos comunicadores del cine español, su colaboración del cine en general es parte de la leyenda. Son una pareja legendaria del cine, es un honor", asegura mientras el público estalla en aplausos.

"Son toda una fuente de inspiración. ¡Y muchas felicidades a Penélope por su nominación a los Oscar! Es increíble y te lo mereces muchísimo. Y no podemos ni empezar a hablar de Pedro porque tiene un talento que da hasta asco", bromea.

"Cuando estaba en el instituto vi la obra de Buñuel, y eso cambió por completo cómo veía el mundo. Desde entonces me atrae enormemente el lenguaje visual del cine español. Estar esta noche aquí para mí es todo un honor. Y he tenido la gran suerte de trabajar en mi carrera con Spielberg, Scorsese, Todd Haynes... directores que siempre me han animado a explorar distintos territorios. Y ahora trabajar con Pedro... Hay un dicho que dice que si un hombre trabaja con sus manos es artesano, pero si trabajas con tu cerebro también forma parte de esa artesanía. Si combinas cerebro, corazón y manos eres un artista, y Pedro es un artista".

"Y solo quiero decir, obviamente gracias a la Academia, pero quiero rendir homenaje a todos aquí en el mundo del cine español porque habéis creado, trabajado en todos estos años de pandemia... Ha sido difícil y me siento orgullosa de lo que hemos hecho como sector, de seguir avanzando de manera creativa. Ha sido una incertidumbre muy profunda y difícil y cuando trabajas en este entorno compartimos la vida con esa incertidumbre. Pero hemos abrazado esa responsabilidad para ayudar a todo el mundo a entender esa incertidumbre, y que vuelvan a nuestras salas de cine y vayamos más allá y que aceptemos que el mundo tiene zonas grises, confusas, eso es ser humano", asegura.

"Muchísimas gracias por este honor y este premio, ¡y buenas noches España!" termina en castellano.