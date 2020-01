Antonio Banderas ha sido el gran protagonista de la noche de los Premios Goya 2020 al recibir el premio a Mejor Actor en su querida Málaga. El actor se ha visto muy ilusionado y ha destacado que no habría podido recibir "un mejor regalo" en el aniversario de su ataque al corazón.

El intérprete ha sido reconocido por su espectacular trabajo en 'Dolor y gloria', la cinta más personal de Pedro Almodóvar, a quien ha dedicado unas preciosas palabras durante su discurso que puedes ver a continuación:

"Me había preparado un discurso que tengo aquí pero no lo voy a leer. Se llamaba 'discurso improbable'. Si mi cardiólogo está viendo esto tiene que estar flipando porque tengo el corazón en la boca ahora mismo.

Todo esto es Pedro. Son cuarenta años desde que nos conocemos, hemos pasado por cuatro décadas, hemos pasado por la Movida, hemos hecho ocho películas. Nunca he tenido la oportunidad de conocer a un cineasta y un artista con la lealtad que tú le tienes a tu cine. Nunca jamás te has traicionado por nada. He aprendido tanto de ti, no solamente del mundo del arte y del cine, sino de la vida. Ha habido lecciones extraordinarias para atacar los personajes de una manera específica, abandonándome, siendo distinto. No podía pasar de otra manera, tenía que encontrarme contigo para llegar hasta aquí. Estuve nominado, creo que lo recuerdas, en los primeros Goyas por 'Matador'. Los mejores trabajos los he hecho contigo. Tú me has entendido mejor que nadie. Espero que los círculos no se hayan cerrado y tengamos la oportunidad de seguir trabajando juntos en el futuro.

He tenido compañeros maravillosos en esta película, Julieta es mi madre Almodovariana. Con Leo, aquella mañana que hicimos aquella escena que no olvidaré jamás, tu trato de compañero. Nora, Pedro Casablanc... Todos, todos los actores con los que he trabajado. Ha sido un viaje muy especial, muy distinto a todo lo que he hecho, y después toda la información emocional que Pedro me daba. Porque cuándo voy a tener otra vez esa oportunidad de tener al personaje que interpreto dirigiéndo la película. Es muy extraño que eso ocurra.

Estoy muy feliz porque hoy, 25 de enero, se cumplen 3 años exactamente desde que sufrí un ataque al corazón y me habéis dado este regalo para celebrar ese nuevo cumpleaños y no solamente estoy vivo sino que me siento vivo. Muchísimas gracias".