Vídeo: Todos los nominados a los Globos de Oro 2017 en las categorías de cine

Como es posible que con todos estos festivos navideños hayas olvidado qué películas competirán este domingo 8 de enero por alzarse con el mayor número de Globos de Oro hemos acudido en tu ayuda y decidido recordarte cuáles son los candidatos este año.

'La ciudad de las estrellas - La La Land' está entre las nominadas a Mejor Película Comedia o Musical junto a '20th Century Women', 'Deadpool', 'Florence Foster Jenkins' y 'Sing Street'.

En la categoría de Mejor Película de Drama competirán 'Moonlight', 'Manchester frente al mar', 'Hasta el Último Hombre', 'Hell Or High Water' y 'Lion'.

Por su parte en el Globo de Oro al Mejor Actor se encuentran nominados Casey Affleck por su interpretación en 'Manchester frente al mar', Denzel Washington por 'Fences', Andrew Garfield, Viggo Mortensen y Joel Edgerton.

Los directores que competirán en Mejor Dirección serán Damien Chazelle ('La La Land'), Tom Ford ('Animales Nocturnos'), Mel Gibson ('Hasta el Último Hombre'), Barry Jenkins ('Moonlight') y Kenneth Lonergan ('Manchester frente al mar').

Y entre las candidatas a Mejor Actriz están Natalie Portman, por 'Jackie', Amy Adams por 'La Llegada', Jessica Chastain por 'Miss Sloane', Ruth Negga ('El matrimonio Loving') e Isabel Huppert ('Elle').

En el terreno Musical y Comedia están Ryan Gosling y Emma Stone por 'La La Land'; Ryan Reynolds por 'Deadpool', Meryl Streep por 'Florence Foster Jenkins', Hugh Grant, Jonah Hill o Annette Bening por '20th Century Women'.

A su vez, en la categoría de Mejor Banda Sonora Original se encuentran 'La La Land', junto a 'Moonlight', 'La Llegada', 'Figuras Ocultas' y 'Lion'.

Por lo que respecta al Mejor Guión compiten Damien Chazelle ('La La Land'), Tom Ford ('Animales Nocturnos'), Barry Jenkins ('Moonlight'), Kenneth Lonergan ('Manchester frente al mar') y Taylor Sheridan ('Hell or High Water').

Y en el premio a Mejor Actor de Reparto se encuentran las candidaturas de Mahershala Ali ('Moonlight') y Viola Davis ('Fences'), Jeff Bridges, por 'Hell Or High Water', Nicole Kidman ('Lion') y Michelle Williams, por 'Manchester By The Sea'.

Por último, en el apartado de Animación se disputarán la estatuilla 'Kubo y las dos cuerdas mágicas', 'Vaiana', 'My Life is a Zucchini', '¡Canta!' y 'Zootrópolis'.