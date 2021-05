Tom Cruise devuelve sus Globos de Oro en protesta a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood

Los Globos de Oro llevan 78 años celebrándose y es, detrás de los Oscar, los premios más prestigiosos de Hollywood. Pero desde hace unos meses los galardones han sido el foco de la polémica por su falta de diversidad entre sus miembros y una serie de conductas poco éticas.

Fue el pasado mes de febrero cuando estalló este revuelo después de que Los Ángeles Time publicaran un artículo donde denunciaban las prácticas discriminatorias, ya que no hay miembros negros entre votantes selectos, y se hablaba de aceptar "regalos" por parte de producciones que más tarden son nominadas.

Después de meses, varios han sido los actores que se han criticado la organización de la HFPA como es el caso de Mark Ruffalo o Scarlett Johansson. De hecho, la actriz de Marvel revelaba que se ha visto sometida a "preguntas sexistas y comentarios por parte de ciertos miembros de la HFPA que rozaron en el acoso sexual".

A estas voces se ha unido Tom Cruise quien ha decidido devolver los tres Globos de Oro que ha logrado a lo largo de su carrera, según informa el medio 'Deadline'. Galardones que consiguió por sus interpretaciones en 'Nacido el cuatro de julio' como Mejor Actor de Drama, 'Jerry Maguire' como Mejor Actor de Comedia o Musical y 'Magnolia' como Mejor Actor de Reparto.

Michelle Pfeiffer y Tom Cruise en los Globos de Oro | Gtres

Esta acción de Tom Cruise ha sido muy aplaudida por muchos como es el caso de la cineasta Ava DuVernay quien publicó este mensaje en Twitter: "Esa vez que Tom Cruise envió sus Globos de Oro por 'Jerry Maguire', 'Magnolia' y 'Nacido el 4 de julio' en una caja a la recepción de la HFPA para oponerse a sus prácticas sexistas, homofóbicas y racistas de exclusión, acoso y prejuicio".

La NBC ha anunciado que no emitirá los Globos de Oro 2022

Aunque la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ha comunicado que implantará algunas medidas para reformar su organización la cadena NBC, que emite los premios desde 1996, ha anunciado que no trasmitirá los Globos de Oro 2022.

"Seguimos creyendo que la HFPA está comprometida con una reforma significativa", afirma la cadena. "Sin embargo, un cambio de esta magnitud requiere tiempo y esfuerzo, y pensamos que la HFPA necesita ese tiempo para acometerlo correctamente. Es por esto que la NBC no emitirá los Globos de Oro de 2022. Asumiendo que la organización ejecute su plan, esperamos poder retransmitir el show en enero de 2023", termina su comunicado.

