El cómico Ricky Gervais volverá a encargarse de conducir la gala de los Globos de Oro después de prometer que no volvería a hacerlo. Será la quinta ocasión en la que lo haga.

"Me han vuelto a hacer una oferta que no he podido rechazar. Pero esta será la última vez que lo hago, por lo que podría ser una noche divertida", ha contado el propio Ricky Gervais animando a los telespectadores a no perderse el evento.

Paul Teledgy, el presidente de NBC Entertainment, la televisión que retransmite la gala de entrega de premios ha explicado por su parte que la reaparición de Gervais como presentador de los Globos de Oro el próximo 5 de enero significa que los espectadores tendrán "una noche inesperada". "Siempre hay una electricidad palpable cuando Rick sube al escenario en los Globos de Oro. No podemos esperar a ver lo que tiene bajo la manga".

