Las mejores reacciones de los nominados a los Globos de Oro 2017

La 75ª Ceremonia de los Globos de Oro está a la vuelta de la esquina, y los actores y directores nominados ya estarán preparando sus mejores trajes, vestidos y posibles discursos de agradecimiento para la gran fiesta de la televisión y el cine, que se celebrará el próximo 8 de enero. Y aunque sea un cliché decirlo, el estar nominados es ya un premio para muchas de estrellas de Hollywood, o al menos así lo dejaron caer en sus redes sociales.

En este sentido, una de las más emocionadas fue la actriz estadounidense Lily Collins al conocer su nominación como Mejor actriz de Comedia o Musical por su papel protagonista en 'La excepción a la regla', pudiendo ser este su primer Globo de Oro en su carrera cinematográfica. La actriz estaba tan exaltada que "no podía respirar", de hecho, su madre inmortalizó el momento en el que Collins se enteraba de su nominación. Como se puede ver, la pobre no podía contener las lágrimas.

The moment your mom captures you being nominated for your first Golden Globe. Priceless. I still can't breathe. Beyond honored, thankful, and proud. This can't be real!... Una foto publicada por Lily Collins (@lilyjcollins) el 12 de Dic de 2016 a la(s) 6:09 PST

Pero la reacción de hype de Lily Collins se queda muy atrás con lo que publicó la jovencísima Hailee Steinfeld en Twitter. Tras saber que también está nominada a Mejor actriz de Comedia o Musical por su papel en 'The Edge of Seventeen', la actriz estadounidense de veinte años simplemente tuiteó "¡ME HAN NOMINADO AL GLOBO DE ORO'. Estoy llorando. Y en un avión. A punto de despegar. AHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!". Pocas palabras bastan.

CALL ME A GOLDEN GLOBE NOMINEE!!! OH MY GOD. I'm in tears. And on a plane. About to take off. AHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!#EdgeOf17 — Hailee Steinfeld (@HaileeSteinfeld) 12 de diciembre de 2016

De forma más relajada se lo ha tomado Jessica Chastain. La actriz, nominada a la Mejor Actriz de Drama por su papel protagonista en 'Miss Sloane', ha querido agradecerlo en Twitter con muchos corazones y junto a otras actrices también nominadas como Viola Davis, Emma Stone y Octavia Spencer.

Precisamente Viola Davis también ha usado Twitter para agradecer su nominación de este año. Esta vez podría ganar el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Reparto en 'Fences', película en la cual comparte pantalla junto a Denzel Washington.

Grateful to be recognized for the work brought to life by #AugustWilson. Thank you #HFPA for honoring this story of the human experience. https://t.co/OHJQiMUwcJ — Viola Davis (@violadavis) 12 de diciembre de 2016

En cuanto a los nominados a la Mejor Canción Original, uno de los favoritos a llevarse el Globo de Oro es Justin Timberlake con su tema 'Can't Stop the Feeling!', de la película 'Trolls'. También mediante un tweet, el cantante pop ha revelado que la nominación fue su "double win" de esa mañana, pues se enteró mientras jugaba al escondite. Enternecedor, Justin.

Woke up to a @goldenglobes nom! And then played hide and seek with my son before breakfast! Double win!Thank you, HFPA!!! 🍾🎉 — Justin Timberlake (@jtimberlake) 12 de diciembre de 2016

Y finalmente, no podíamos acabar esta lista sin el actor que se toma todo a cachondeo, y una nominación a Mejor Actor de Comedia y Musical no podía ser menos. Ryan Reynolds usó su Instagram para agradecer la nominación por protagonizar 'Deadpool', y de paso para informar que todo el equipo de la película estaba celebrándolo con una "grotesca y temprana pelea de cosquillas". Crack.

‪Thank you, Golden Globes! As we speak, the entire Deadpool team is engaged in a grotesque, early morning tickle-fight.‬ Una foto publicada por Ryan Reynolds (@vancityreynolds) el 12 de Dic de 2016 a la(s) 6:07 PST

