Todos los nominados a los Globos de Oro 2019 en las categorías de cine

Danai Gurira, Terry Crews, Leslie Mann y Christian Slater han sido los encargados de desvelar los nombres de todos los nominados a los Globos de Oro 2019 desde el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. Las nominaciones de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) han dado el pistoletazo de salida a una temporada de premios muy reñida en cuanto a candidatos.

Estos son todos los títulos y artistas nominados en las categorías de cine. Y aquí puedes ver todas las categorías de televisión.

Mejor película - Drama

- Black Panther

- Infiltrado en el KKKlan

- Bohemian Rhapsody

- El blues de Beale Street

- Ha nacido una estrella

. . .

Mejor director

- Bradley Cooper, por Ha nacido una estrella

- Alfonso Cuarón, por Roma

- Peter Farrelly, por Green Book

- Spike Lee, por BlacKkKlansman

- Adam McKay, por Vice

· · ·

Mejor actor - Drama

- Bradley Cooper, por Ha nacido una estrella

- Willem Dafoe, por At Eternity’s Gate

- Lucas Hedges, por Boy Erased

- Rami Malek, por Bohemian Rhapsody

- John David Washington, por BlacKkKlansman

· · ·

Mejor actor de reparto

- Mahershala Ali, por Green Book

- Timothee Chalamet, por Beautiful Boy

- Adam Driver, por BlacKkKlansman

- Richard E. Grant, por Can You Ever Forgive Me?

- Sam Rockwell, por Vice

· · ·

Mejor actriz - Drama

- Glenn Close, por La buena esposa

- Lady Gaga, por Ha nacido una estrella

- Nicole Kidman, por Destroyer

- Melissa McCarthy, por Can You Ever Forgive Me?

- Rosamund Pike, por A Private War

· · ·

Mejor actriz de reparto

- Amy Adams, por Vice

- Claire Foy, por First Man

- Regina King, por El blues de Beale Street

- Emma Stone, por La Favorita

- Rachel Weisz, por La Favorita

· · ·

Mejor película - Comedia o musical

- Crazy Rich Asians

- La Favorita

- Green Book

- El regreso de Mary Poppins

- Vice

· · ·

Mejor actor - Comedia o musical

- Christian Bale, por Vice

- Lin-Manuel Miranda, por El regreso de Mary Poppins

- Viggo Mortensen, por Green Book

- Robert Redford, por The Old Man and the Gun

- John C. Reilly, por Stan & Ollie

· · ·

Mejor actriz - Comedia o musical

- Emily Blunt, por El regreso de Mary Poppins

- Olivia Colman, por La Favorita

- Charlize Theron, por Tully

- Elsie Fisher, por Eighth Grade

- Constance Wu, por Crazy Rich Asians

· · ·

Mejor guión

- Alfonso Cuarón, por Roma

- Deborah Davis and Tony McNamara, por La Favorita

- Barry Jenkins, por El blues de Beale Street

- Adam McKay, por Vice

- Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie, por Green Book

· · ·

Mejor película en lengua no inglesa

- Roma

- Capernaum

- Girl

- Never Look Away

- Shoplifters

· · ·

Mejor película animada

- Los Increíbles 2

- Isla de Perros

- Ralph Rompe Internet

- Mirai

- Spider-Man: Un nuevo universo

· · ·

Mejor banda sonora

- Un Lugar Tranquilo

- Isla de Perros

- Black Panther

- El regreso de Mary Poppins

- First Man

· · ·

Mejor canción original

- 'All the Stars', Black Panther

- 'Girl in the movies', Dumpling

- 'Requiem for a private war', A Private War

- 'Revelation', Boy Erased

- 'Shallow', Ha nacido una estrella