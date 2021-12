La lista de nominados a los Globos de Oro 2022 en las categorías de cine

Mejor Director

Kenneth Branagh ('Belfast')

Jane Campion ('El poder del perro')

Maggie Gyllenhaal ('La hija oscura')

Steven Spielberg ('West Side Story')

Denis Villeneuve ('Dune')

Mejor Actriz de Musical o Comedia

Marion Cotillard ('Annette')

Alana Haim ('Licorice Pizza')

Jennifer Lawrence ('No mires arriba')

Emma Stone ('Cruella')

Rachel Zegler ('West Side Story')

Mejor Actor de Drama

Mahershala Ali ('Swan Song')

Javier Bardem ('Being the Ricardos')

Benedict Cumberbatch ('El poder del perro')

Will Smith ('King Richard')

Denzel Washington ('La tragedia de Macbeth')

Mejor Actor de Musical o Comedia

Leonardo DiCaprio ('No mires arriba')

Peter Dinklage ('Cyrano')

Andrew Garfield ('Tick, Tick … Boom!')

Cooper Hoffman ('Licorice Pizza')

Anthony Ramos ('En un barrio de Nueva York')

Mejor Actor de Reparto

Ben Affleck ('The Tender Bar')

Jamie Dornan ('Belfast')

Ciarán Hinds ('Belfast')

Troy Kotsur ('CODA')

Kodi Smit-McPhee ('El poder del perro')

Mejor Banda Sonora

'The French Dispatch' (Searchlight Pictures) — Alexandre Desplat

'Encanto' (Walt Disney Pictures) — Germaine Franco

'El poder del perro' (Netflix) — Jonny Greenwood

'Madres paralelas' (Sony Pictures Classic) — Alberto Iglesias

'Dune' (Warner Bros.) — Hans Zimmer

Mejor Película Musical o Comedia

'Cyrano'

'No mires arriba' (Netflix)

'Licorice Pizza' (MGM/United Artists Releasing)

'Tick, Tick … Boom!' (Netflix)

'West Side Story' (20th Century Studios)

Mejor Actriz de Reparto

Caitríona Balfe ('Belfast')

Ariana DeBose ('West Side Story')

Kirsten Dunst ('El poder del perro')

Aunjanue Ellis ('King Richard')

Ruth Negga ('Passing')

Mejor Película en Lengua no Inglesa

'Compartment No. 6'

'Drive My Car'

'The Hand of God'

'A Hero'

'Madres paralelas'

Mejor Guion

Paul Thomas Anderson — 'Licorice Pizza'

Kenneth Branagh — 'Belfast' (Focus Features)

Jane Campion — 'El poder del perro' (Netflix)

Adam McKay — 'No mires arriba' (Netflix)

Aaron Sorkin — 'Being the Ricardos'

Mejor Actriz de Drama

Jessica Chastain ('Los ojos de Tammy Faye')

Olivia Colman ('La hermana oscura')

Nicole Kidman ('Being the Ricardos')

Lady Gaga ('La Casa Gucci')

Kristen Stewart ('Spencer')

Mejor Película Drama

'Belfast'

'CODA' (Apple)

'Dune' (Warner Bros.)

'King Richard' (Warner Bros.)

'El poder del perro' (Netflix)

Mejor Canción Original

'Be Alive' from 'King Richard' (Warner Bros.) — Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

'Dos Orugitas' from 'Encanto' (Walt Disney Pictures) — Lin-Manuel Miranda

'Down to Joy' from 'Belfast' (Focus Features) — Van Morrison

'Here I Am (Singing My Way Home)' from 'Respect' (MGM/United Artists Releasing) — Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson, Carole King

'No time to die' de 'Sin tiempo para morir' (MGM/United Artists Releasing) — Billie Eilish, Finneas O’Connell

Mejor Película de Animación

'Encanto' (Walt Disney Pictures)

'Flee' (Neon)

'Luca' (Pixar)

'My Sunny Maad'

'Raya y el último dragón'