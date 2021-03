Los hijos de Mark Ruffalo se cuelan en los Globos de Oro y le roban el protagonismo a su padre tras ganar un premio

Mark Ruffalo ha sido uno de los afortunados de la 78 edición de los Globos de Oro tras hacerse con el premio a Mejor Actor de Miniserie por su doble papel en 'La innegable verdad'. Ficción que narra las vidas paralelas de los hermanos gemelos Dominick y Thomas Birdsey donde cuenta una historia de traición, sacrificio y perdón.

Junto a Mark Ruffalo estaban nominados Jeff Daniels por 'The Comey Rule', Hugh Grant por 'The Undoing', Bryan Cranston por 'Your Honor' y Ethan Hawke por 'The Good Lord Bird'.

Pero en en momento de saber quién era el ganador los hijos de Mark Ruffalo han robado parte del protagonismo a su padre por la emoción que han demostrado. Así, dos de los tres hijos que tiene con su esposa Sunrise Coigney han aparecido en pantalla para celebrar este momento con su padre.

"Gracias a mi familia que me permite irme y traer a todos estos locos a casa con los que tienen que vivir todos estos años. Gracias chicos", dice dedicándole el premio a su familia.

"Quiero dar gracias por esta historia de gemelos y sus complicadas mentes (por 'La innegable verdad'). A mis 54 años creo que sanar nuestros corazones rotos y nuestras mentes rotas, es como la madre en la historia, hay que ayudarla a sanar. Hay que voltear la página de la cruel historia de esta nación, hay que ser inclusivos", terminaba su discurso.

Aunque los hijos de Mark Ruffalo no han sido lo únicos que han acaparado la atención en los Globos de Oro 2021. Las hijas de Nicole Kidman también han aparecido junto a su madre en la gala tal y como puedes ver en el vídeo de arriba de la noticia.

