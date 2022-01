Globos de Oro 2022: Lista completa de ganadores en las categorías de cine

'El poder del perro' y 'West Side Story' han sido las grandes triunfadoras en la 79ª edición de los Globos de Oro en las categorías del cine, en la que ha sido la edición más rara de su historia, con unos premios anunciados a puerta cerrada.

No ha habido alfombra roja, ni gala de entrega, ni retransmisión en directo. La ceremonia ha sido tan extraña que ni siquiera se ha conectado telemáticamente con los ganadores de los premios. Tras el boicot de gran parte de la industria estadounidense a raíz de las acusaciones de falta de diversidad y comportamientos poco éticos poco después de su última edición, la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood anunció sus premios a puerta cerrada.

'El poder del perro', con Benedict Cumberbatch y Kristen Dunst, ha ganado el Globo de Oro a la mejor película dramática, a mejor dirección para Jane Campion, y al mejor actor de reparto para Kodi Smit-McPhee.

Mismo número de galardones obtuvo 'West Side Story'. La nueva versión del mítico musical dirigida en este caso por Steven Spielberg se alzó con los premios a mejor película de comedia o musical, mejor actriz protagonista de comedia o musical para Rachel Zegler y mejor actriz de reparto para Ariana DeBose.

Otro de los premiados fue Will Smith, que se hizo con el Globo de Oro a mejor actor protagonista en drama por 'El método Williams', por lo que se ha quedado sin premio el español Javier Bardem, nominado por 'Being the Ricardos'.

Repasa a continuación la lista completa de ganadores en las categorías de cine:

Mejor película de drama

'El poder del perro'

Mejor actriz en película de drama

Nicole Kidman, 'Being the Ricardos'

Mejor actor en película de drama

Will Smith, 'El método Williams'

Mejor película de comedia o musical

'West Side Story'

Mejor actriz en película de comedia o musical

Rachel Zegler, 'West Side Story'

Mejor actor en película de comedia o musical

Andrew Garfield, 'Tick, Tick… ¡Boom!'

Mejor directora

Jane Campion, 'El poder del perro'

Mejor actriz de reparto en película

Ariana DeBose, 'West Side Story'

Mejor actor de reparto en película

Kodi Smit-McPhee, 'El poder del perro'

Mejor banda sonora

Hans Zimmer, 'Dune'

Mejor guion de película

Kenneth Branagh, 'Belfast'

Mejor película de animación

'Encanto'

Mejor película de habla no inglesa

Drive my car, de Ryusuke Hamaguchi (Japón)

Mejor canción original

'Sin tiempo para morir', de 'Sin tiempo para morir'.