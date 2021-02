Globos de Oro 2021: ¿Dónde puedes ver cada una de las películas nominadas?

Más información Lista completa de los nominados a los Globos de Oro 2021 en las categorías de cine

Este 28 de febrero, en la madrugada del domingo al lunes hora española, se hará entrega de los premios de la 78 edición de los Globos de Oro. Si aún no has visto todas las cintas nominadas en la categoría de Mejor Drama o Mejor Comedia o Musical, aún estás a tiempo. Pero, ¿dónde puedes encontrarlas?

'El juicio de los 7 de Chicago'

¿Cuál es la trama de la película?

En 1969 se celebró uno de los juicios más populares de la Historia de Estados Unidos, en el que siete individuos detenidos durante una manifestación en contra de la guerra de Vietnam fueron juzgados tras ser acusados de conspirar en contra de la seguridad nacional. Su arresto se produjo a consecuencia de unos disturbios contra la policía y el juicio, impulsado por el nuevo fiscal general, fue claramente político, dando lugar a una serie de conflictos sociales -manifestaciones, movimientos ciudadanos, impulso de los derechos civiles- que pasarían a la posteridad en una época de grandes cambios en los Estados Unidos.

¿Dónde está disponible?

La cinta, dirigida por Aaron Sorkin y con un reparto absolutamente estelar que puedes ver en el tráiler sobre estas líneas, está disponible en Netflix.

'Nomadland'

Frances McDormand en 'Nomadland' | Fox Searchlight

Sinopsis de la película:

La siempre sorprendente Frances McDormand interpreta a una mujer que, después de perderlo todo durante la recesión, se embarca en un viaje hacia el Oeste americano viviendo como una nómada en una caravana. Tras el colapso económico que afectó también a su ciudad en la zona rural de Nevada, Fern toma su camioneta y se pone en camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional para convertirse en una nómada moderna.

¿Dónde la puedes ver?

Debido a la pandemia por coronavirus la cinta ha visto retrasado su estreno en nuestro país y en este momento se prevé que llegue a los cines españoles el 26 de marzo de 2021. ¡Toca esperar un poco más!

'Mank'

El actor Gary Oldman en una imagen promocional de 'Mank', la película de David Fincher | NETFLIX

Sinopsis de la película de David Fincher:

Interesante biopic sobre Herman Mankiewicz, guionista de 'Ciudadano Kane', rodado en blanco y negro, y que repasa el proceso de rodaje de la obra maestra de Orson Welles, dirigida y estrenada en 1941. La película toma como base un guión escrito por Jack Fincher, padre de David Fincher, antes de morir en 2003.

¿Dónde la puedes ver?

Al igual que 'El juicio de los 7 de Chicago', esta película también está producida por Netflix y puedes encontrarla en su plataforma.

'The Father'

Anthony Hopkins y Olivia Colman en 'The Father' | Lionsgate

¿De qué trata?

Anthony (Anthony Hopkins) es un hombre de 80 años mordaz, algo travieso y que tercamente ha decidido vivir solo, y rechaza todos y cada uno de las cuidadoras que su hija Anne (Olivia Colman) intenta contratar para que le ayuden en casa. Está desesperada porque ya no puede visitarle a diario y siente que la mente de su padre empieza a fallar y se desconecta cada vez más de la realidad. Anne sufre la paulatina pérdida de su padre a medida que la mente de éste se deteriora, pero también se aferra al derecho a vivir su propia vida.

¿Dónde puedes verla?

La película, con dos titanes del cine como son Anthony Hopkins y Olivia Colman, aún está disponible en cines de nuestro país.

'Una joven prometedora'

Carey Mulligan en 'Una joven prometedora' | Focus Features

Sinopsis oficial:

Cassie (Carey Mulligan= tenía un brillante futuro por delante hasta que un desagradable incidente truncó su carrera. Ahora nada en su vida es lo que parece: es inteligente, audaz y vive una doble vida de noche. Cassie tiene la oportunidad de enmendar todo lo que no salió bien en su pasado... vengándose de los culpables.

¿Dónde está disponible?

La película está disponible para alquilar en distintos servicios de alquiler online como iTunes y Google Play.

'Borat, película film secuela'

Póster de la secuela de 'Borat' | Amazon Prime Video

¿Qué cuenta la secuela de 'Borat'?

Catorce años después de su primera aventura, el cuarto mejor periodista de Kazajistán vuelve a Estados Unidos. Pero esta vez viaja con su hija, con el objetivo de entregarla como obsequio a un gran hombre estadounidense.

¿Dónde puedes verla?

La secuela de la irreverente película de Sacha Baron Cohen está disponible en Amazon Prime Video.

'Hamilton'

¿De qué va este musical?

Lin Manuel-Miranda conoció la fama mundial tras crear y protagonizar durante años en Broadway 'Hamilton'. La versión filmada del exitoso musical combina el teatro en vivo y una asombrosa mezcla de hip-hop, jazz, R&B y comedia musical. Este relato sobre Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, constituye un momento revolucionario en el teatro y narra la historia desde una perspectiva actual.

¿Dónde está disponible?

Puedes disfrutar de la versión grabada de 'Hamilton' en Disney +.

'Music'

'Music' | Landay Entertainment

El debut de Sia como directora

Zu acaba de lograr dejar el alcohol cuando recibe la noticia de que se ha convertido en la única tutora de su hermanastra, una joven autista llamada Music. Esta película ha sido el debut como directora de la cantante Sia.

¿Dónde la puedes ver?

A partir del 26 de febrero este filme, no exento de críticas y polémicas ya que distintos colectivos consideran que la manera en la que la película presenta a su protagonista autista es "ofensiva", estará disponible para alquiler bajo demanda.

'Palm Springs'

'Palm Springs' | Hulu

¿Qué cuenta la película?

Cuando el desenfadado Nyles y su reticente dama de honor Sarah tienen la oportunidad de encontrarse en una boda de Palm Springs, las cosas se complican al verse incapaces de escapar del lugar y el uno del otro.

¿Dónde está disponible?

Lamentablemente, la película protagonizada por Andy Samberg sólo está disponible en EEUU a través de Hulu.

'The Prom'

¿De qué trata este musical?

Ryan Murphy, al que no le da miedo nada, se atreve también con el género del musical en 'The Prom', para el que se ha acompañado de estrellas como Meryl Streep o Nicole Kidman. Narra la historia de una chica de Indiana no puede ir a su graduación porque quiere ir con su novia, y un grupo de actores de Broadway acude a su rescate.

¿Dónde puedes verlo?

La última película de Ryan Murphy puedes encontrarla en Netflix.