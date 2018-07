La extraña ocupación de Tom Hanks durante la noche de los Globos de Oro 2018

Tom Hanks acudió a la gala de los Globos de Oro 2018 nominado por su trabajo en 'Los archivos del Pentágono', el film dirigido por Steven Spielberg.

Durante la noche, los invitados notaron que el actor se estaba dedicando a la noble tarea de hacer de camarero a sus compañeros de mesa, algo que no pasó desapercibido.

Hanks esperó tranquilamente en la barra en varias ocasiones durante la gala y consiguió martinis para toda su mesa, llevando con destreza la bandeja hasta ellos.

Dan Fogelman, creador de 'This is us', aseguró que había sido lo mejor de la noche, y no fue el único.