Kirk Douglas, querido actor de la edad dorada de Hollywood y padre del también intérprete Michael Douglas, ha reaparecido públicamente para presentar uno de los premios de los Globos de Oro 2018, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la noche.

Lo ha hecho acompañado de su nuera, Catherine Zeta-Jones, y ha pronunciado unas palabras antes de presentar el galardón. "Lo has dicho todo, tenía un discurso, pero no sé si decirlo porque no sabría seguir tus pasos", ha explicado refiriéndose a su acompañante en el escenario.

"Soy un poco viejo, quisiera hablar pero nadie lo entendería", ha añadido no sin dificultad, sentado en su silla de ruedas y sonriente al ver el cariño recibido.