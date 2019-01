'El Reino' triunfa en los Premios Feroz 2019 con cinco galardones

Este sábado se han celebrado los Premios Feroz 2019 en Bilbao y 'El Reino' la película de Rodrigo Sorogoyen producida por Atresmedia Cine ha comenzado la noche de la mano de Luis Zahera, ganador a Mejor Actor de Reparto. Después, Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña han recogido el galardón a Mejor Guión por 'El Reino'.

Además, Sorogoyen también ha recibido el premio a Mejor Dirección, haciendo así doblete con la película 'El Reino' y Antonio de la Torre ha ganado el premio a Mejor Actor Protagonista. El intérprete no ha podido acudir a la gala pero le ha recogido el galardón Rodrigo Sorogoyen, "me ha manado unas palabras Antonio (...), 'lamentablemente no puedo compartir mi emoción y agradecimiento con vosotros allí en directo pero por suerte tengo a Rui que con su gracejo habitual y dotes para la comedia sabrá darle algo de brillo a estas palabras'".

'El Reino' era una de las grandes favoritas ya que acumulaba un total de 10 nominaciones: Mejor película dramática, Mejor dirección, Mejor actor protagonista a Antonio de la Torre, Mejor actriz de reparto para Ana Wagener y Mejor actor de reparto a Luis Zahera y Josep María Pou, Mejor guión, Mejor música original, Mejor tráiler y Mejor cartel.

Además, José Luis Cuerda, director, guionista y productor ha recibido el Premio Feroz de Honor de la sexta edición de estos prestigiosos galardones.

En cuanto al resto de películas ganadoras de la noche, Eva Llorach logra el premio a Mejor Actriz Protagonista por 'Quién te cantará', Anna Castillo a Mejor Actriz de Reparto por 'Viaje al cuarto de una madre', Alberto Iglesias recoge el galardón a Mejor Música, Miguel Ángel Trudu a Mejor Tráiler, Carlos Vermut a Mejor Cartel, los tres por 'Quién te Cantará'. La película 'Entre dos aguas' recibe el premio a Premio Feroz Especial y 'Apuntes para una película de atracos' a Premio Feroz Especial Documental, entre muchas otras.