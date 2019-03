Antonio de la Torre y Ana Wagener, galardonados por 'El reino' en los Premios Unión de Actores y Actrices

La Unión de Actores y Actrices ha celebrado la 28 edición de sus premios donde, como cada año, premian la interpretación de nuestros actores patrios tanto a nivel televisivo, cinematográfico y teatral. La película de Atresmedia Cine, 'El Reino', dirigida por Rodrigo Sorogoyen era el film más nominado con cuatro candidaturas.

La cinta ha sido una de las películas afortunadas de la noche tras hacerse el actor Antonio de la Torre con el premio a Mejor actor protagonista en la categoría de cine. El intérprete ha empezado su discurso arrancando una carcajada al público al decir "No me lo esperaba" y después ha continuado declarando: "Muchas gracias. Hace media vida que llegue aquí y lo primero que hice fue apuntarme en la unión y nunca me podría imaginar tantas nominaciones y tantos premios".

Su compañera de reparto, Ana Wagener también ha subido al escenario tras ser elegida como la Mejor actriz secundaria en cine por su papel en la película.

Este premio se suma al espectacular recorrido de la producción de Atresmedia Cine, que arrasó en los Premios Goya con 7 galardones y ha triunfado en la temporada de premios con reconocimiento en los Premios Forqué, los Premios Feroz y las Medallas CEC.