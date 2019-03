Neil Patrick Harris presentará los Oscar 2015

La 87 edición de los Premios Oscar ya tiene presentador. El actor Neil Patrick Harris será el maestro de ceremonias de la gala del cine por excelencia.

A pesar de que el intérprete de la serie 'Cómo conocí a vuestra madre' ya ha intervenido en galas anteriores de los premios, esta será la primera vez que lo haga como maestro de ceremonias. Sí que ha presentado sin embargo varias ediciones de los Tony e incluso este año se encargó de los Emmy.

El actor es conocido como uno de los niños prodigios del cine gracias a la serie 'Doogie Howser MD' ('Un médico precoz'), en la que participó cuando sólo tenía 16 años. A lo largo de su carrera profesional, ha sido ganador del Emmy en cuatro ocasiones y del Tony por el musical 'Hedwig and the Angry Inch'. De cara a la gala de este año, forma parte del reparto de 'Gone Girl', de David Fincher, una de las películas con más opciones para los Óscar.

“Es un verdadero honor ser llamado a presentar esta nueva edición de los Oscar. Crecí viendo los Oscar y siempre he admirado a esos grandes que lo presentaron”, dijo Harris en un comunicado al darse a conocer la noticia. “Seguir los pasos de Johnny Carson, Billy Crystal, Ellen DeGeneres y de todos los demás que han tenido la misma fortuna es un deseo hecho realidad”, añadió.

De hecho, en las redes sociales publicó un vídeo en el que aparece tachando presentar la gala de los oscar de su lista personal de cosas por hacer antes de morir. Entre ellas también figuraba casarse y escribir un libro.

La gran gala del cine tendrá lugar el 22 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EEUU) y volverá a ser producida por Craig Zadan y Neil Meron.

La pasada edición fue presentada por Ellen DeGeneres, que recibió buenas críticas y que disparó la moda de las ‘selfies’, tras hacerse una foto con varios actores en plena ceremonia. La siguieron 43 millones de espectadores en Estados Unidos, lo que supuso un incremento de un 6 por ciento frente al año anterior, y el mejor registro de la gala desde 2004.

Hay que remontarse diez ediciones atrás para encontrar mejores números de audiencia. Aquel año, cuando 'El regreso del rey', última entrega de la trilogía 'El señor de los anillos', se proclamó vencendora, la entrega de las estatuillas fue seguida por 43,5 millones de televidentes.