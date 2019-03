'La Gran Apuesta', o cómo sacar provecho de la crisis económica

"Increíble pero cierto". Una frase que no por manida deja de ser la que mejor recoge la esencia de la historia que relata 'La Gran Apuesta', la película que llega este viernes a los cines españoles y que narra cómo unos tipos muy listos supieron ver más allá de las mentiras de los bancos, los medios y los gobiernos y aprovecharon los agujeros del sistema y el inminente estallido de la burbuja inmobiliaria, que luego daría lugar a una crisis económica a nivel global, para amasar auténticas fortunas.

Nadie podía creer que todo se iría abajo, que el sistema colapsaría, nadie excepto ellos, que sí lo vieron venir... y lo aprovecharon. Los bancos estafaron a los ciudadanos, y ellos se tomaron la revancha de la mejor forma posible, desplumando a algunos de los responsables de este sistema corrupto y destapando la gran mentira del capitalismo. Una cruzada que, en principio, puede sonar más a ficción, a fantasía revolucionaria, pero que es una historia real.

Una historia que Michael Lewis ('The Blind Side', 'Moneyball') recogió en su exitoso libro y que ahora Adam McKay ('El reportero', 'Hermanos por pelotas') lleva a la gran pantalla con un reparto de lujo encabezado por Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling y Brad Pitt y poniendo unas buenas dosis de humor negro y ritmo a esta rocambolesca y necesaria historia sobre el mundo de los turbios trapicheos financieros de Wall Street.

Una visión gamberra, irreverente y fresca de una historia tan real que a día de hoy todavía sufrimos las consecuencias de ese colapso financiero global. Además de ser didáctica y endiabladamente entretenida, McKay también espera que sirva para mover y remover al espectador, para que éste pase a la acción y lo que vivimos hace tan solo unos años no se vuelva a repetir.

ALGO MÁS QUE UNA PELÍCULA

"Esta película explora cómo toda una cultura puede verse atrapada en la obsesión de un sistema corrupto. En mi caricaturesco sueño fantástico, espero que esta película consiga disgustar y enfadar a la gente", afirma el director, que espera que al salir del cine la gente tenga ganas de encontrarse con un político para preguntarle qué ha hecho para reformar el sistema bancario y evitar que esto vuelva a ocurrir.

"Ese sería mi sueño, que todo el mundo le dijera a lo políticos: 'Si no estás a favor de desmantelar los grandes bancos, no me importa que seas de izquierdas o de derechas, no tendrás mi voto'", sentencia el director cuya deconstrucción de la gran mentira del capitalismo en general -y del sistema bancario en particular- le ha valido ya a la cinta de McKay varios reconocimientos a nivel internacional.

'La Gran Apuesta' cuenta con cinco nominaciones a los Oscar, entre ellas la de mejor película y la de mejor actor secundario para Christian Bale, se llevó cuatro nominaciones a los Globos de Oro y fue galardonada como la película con el mejor elenco del año por la National Board of Review (Asociación de Críticos Norteamericanos), además de haber sido incluida entre las diez mejores películas en la lista elaborada por el American Film Institute.

Karen Gillan, Marisa Tomei, Melissa Leo o Selena Gomez son algunos de los nombres que, junto con los ya mencionados Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling y Brad Pitt, completan el elenco de la película que llega este viernes a los cines españoles.