Los Oscar de Lego, los mejores premios de consolación

EL "PREMIO DE CONSOLACIÓN" QUE ARRASÓ EN LA GALA

El que no se consuela es porque no quiere. El director de 'La Lego Película' se fabricó uno con piezas de ídem cuando no les nominaron en la categoría de mejor película de animación, y les pareció tan buena idea que decidieron usarla en la gala. Así que Oprah, Emma Stone, Steve Carell y hasta el propio Neil Patrick Harris pudieron levantar también su propia estatuilla... amarilla. Aquí todos los "ganadores" del 'Lego Oscar'.