Los Oscar más curiosos: 15 cosas que igual no sabías

1. Kathryn Bigelow ha sido la única mujer, de momento, en la historia de los premios en ganar dentro de la categoría de Mejor Dirección. Se alzó con el Oscar en 2009 por su película 'En Tierra Hostil'.

2. La gala más larga de toda la historia de los premios llegó a durar 4 horas y 23 minutos. Fue en el año 2002, en la que 'Una Mente Maravillosa' fue galardonada como Mejor Película.

3. Un Oscar mide 34.2 centímetros y pesa 4 kilogramos.

4. En un principio la estatuilla no tenía nombre, aunque se la conocía como 'El Trofeo Dorado'. Margaret Herrick, bibliotecaria de la Academia y más tarde directora ejecutiva, comentó en 1931 que el premio se parecía a su tío Oscar. Finalmente, la Academia no empleó el nombre de forma oficial hasta 1939.

5. En sus orígenes, la estatuilla era de bronce macizo bañado en oro, pero poco después pasó a elaborarse de una aleación de metales. Durante la II Guerra Mundial, el premio se fabricó en yeso.

6. A lo largo de la historia de los Oscar solo tres personas han rechazado ser premiados con la codiciada estatuilla, un guionista y dos actores.

El primero fue Dudley Nichols en 1936, guionista de 'El Delator' que rechazó su Oscar porque el gremio de guionistas se encontraba en huelga por aquellos años.

George C. Scott, galardonado por su papel en ‘Patton’ en 1970 que lo rechazó porque según declaró, detestaba a su personaje.

Dos años más tarde, en 1972, el gran Marlon Brando también se negó a aceptar su premio por su interpretación en 'El Padrino' a modo de protesta por el pésimo trato que recibía la comunidad de indios nativos por parte de Hollywood.

7. Existe un triple empate en las películas que más Oscars se han llevado. 'El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey', 'Titanic' y 'Ben-Hur', son los tres títulos que más estatuillas tienen, un total de 11, en las diferentes categorías.

8. Los Coppola son la familia que más Oscar se han llevado para casa y es que, diferentes generaciones se han llevado una, o más estatuillas. Empezando por el abuelo, Carmine Coppola, Mejor Banda Sonora por 'El Padrino II', el padre, Francis Ford, que suma hasta cinco estatuillas, la hija, Sofía, Mejor Guión Original por 'Lost In Translation', y hasta el sobrino, Nicholas Cage, que se hizo con el premio a Mejor Actor Principal por 'Leaving Las Vegas' en 1995. Al final…todo queda en familia.

9. La saga de películas más premiada en la historia es la de 'El Señor de los Anillos'. Con 'La Comunidad del Anillo', 'Las Dos Torres' y 'El Retorno del Rey', las tres primeras partes, ganaron nada más ni nada menos que 17 estatuillas.

10. En 1936 Walt Disney fue galardonado de forma honorífica con una estatuilla normal y siete mini- Oscars por 'Blancanieves y los Siete Enanitos', como reconocimiento por realizar el primer largometraje de animación.

11. El Oscar a la paciencia le tenían que haber dado a Martin Scorsese. Diez nominaciones en distintas categorías a lo largo de 31 años, hasta que, al fin, en 2007 puedo recoger una estatuilla como Mejor Director por 'Infiltrados'. ¿Conseguirá algún otro este año por 'El Lobo de Wall Street'?

12. La conocida frase antes de entregar el premio "And the Oscar goes to…" (y el Oscar es para…) comenzó a usarse a partir de 1989 reemplazándola por "And the winner is…" (y el ganador es…) porque se pensó que así se ofendería menos a los que no resultasen vencedores de la estatuilla.

13. El desnudo de los Oscar. En 1973 el fotógrafo Robert Opal se hizo pasar por periodista para acceder a la gala de los premios y pasearse desnudo por el escenario. El presentador, David Niven, tan perplejo como el resto de los asistentes salió del paso diciendo: "Damas y caballeros, es fascinante pensar que las únicas risas que va a provocar este hombre en su vida serán por desnudarse y mostrar sus carencias".

14. La persona más nominada en la historia es Walt Disney, que alcanzó la cifra de 60 candidaturas, de las cuales obtuvo 22 premios, algunos de ellos honoríficos y dos póstumos.

15. En 1996, Steven Spielberg compró de forma anónima el único Oscar que ganó el actor Clark Gable por su trabajo en 'Sucedió una Noche'. Su intención era evitar que el premio perdiera su valor símbolico y no entrase en el mercado comercial. Acabó cediéndolo más tarde a la Academia.