Oscar 2014: Pizzas, autofotos y una dedicatoria a Maradona, los mejores momentos de la gala

Ellen DeGeneres fue poco a poco imponiendo su sello personal y, con la complicidad de las estrellas del cine, se echó sobre los hombros una gala de tres horas y media a base de bromas que no necesitaron recursos de mal gusto para arrancar sonrisas.

DeGeneres estuvo ágil para sacar punta de la torpeza de Lawrence, nuevamente candidata al Óscar este año por su papel en 'La gran estafa americana' y que una vez más volvió a caerse aunque esta vez en la alfombra roja.

"Si ganas hoy creo que deberíamos llevarte el Óscar (al sitio)", le dijo la presentadora a la actriz que finalmente vio sentada como Lupita Nyong'o se hacía con la preciada estatuilla con lágrimas en los ojos en el que fue el instante más emocional de la ceremonia.

Con guasa DeGeneres se sacó del bolsillo un boleto de lotería formato "rasca y gana" que entregó a Bradley Cooper después de que perdiera en la categoría de mejor actor de reparto con Jared Leto -el único en acordarse de Venezuela y Ucrania sobre el escenario- por aquello de que tuviera "un premio de consolación".

Tras preguntar "¿Quién tiene hambre?" y sugerir que iba a encargar unas pizzas, se personó allí un repartidor con tres cajas llenas de porciones que se repartieron entre las primeras filas con ayuda de los asistentes que se pasaron platos desechables y servilletas.

Harrison Ford, Jennifer Lawrence, Scorsese, Brad Pitt, Angelina Jolie, Kevin Spacey y otros se hicieron con un pedazo. Las pizzas eran reales, como certificó Lawrence devorando un trozo en directo, y preparadas en un establecimiento de Sunset Bulevar de una cadena local que recibió la mejor promoción que ningún comercio podría tener, como pone de manifiesto sus en las redes sociales.

Los Oscar en sí mismos fueron un fenómeno en Twitter donde un autorretrato de grupo "improvisado" por DeGeneres con Cooper, Nyongo'o, Pitt, Jolie, Lawrence, Julia Roberts, Spacey, Leto y Meryl Streep se "retuiteó" hasta colapsar la cuenta de la Academia de Hollywood que estuvo caída durante unos minutos.

La foto estableció un nuevo récord en Twitter tras ser compartida más de 1,1 millones de veces y superar la marca anterior establecida por Barack Obama tras ganar por segunda vez las elecciones presidenciales. Esa instantánea fue "retuiteada" 778.329 veces.

La autofoto o "selfie" fue parte de una campaña publicitaria orquestada por Twitter con ABC, con Samsung como patrocinador, no en vano la imagen fue sacada con un teléfono de alta gama de la compañía surcoreana.

La cena de comida rápida todavía coleó tras algún que otro premio y unos anuncios. DeGeneres pasó literalmente la gorra, el sombrero montañero del cantante Pharrell Williams, para recaudar dinero entre millonarios para pagar el manjar, momento que Kevin Spacey aprovechó para darle una propina a la presentadora.

Williams, por su parte, puso a bailar al público con su tema "Happy", el más animado de los entonados en la ceremonia, y por el que estaba nominado al Óscar de mejor canción (aparece en "Gru 2").

Nyong'o, Amy Adams, y hasta Meryl Streep con un animado movimientos de hombros -porque no hay nada con lo que no se atreva actriz nominada a 18 estatuillas en su carrera- le siguieron el ritmo a Williams, no así Lawrence que, quizá temiendo caerse de nuevo, rechazó la ocasión de mover el esqueleto.

Inesperada fue la sentida mención de Bill Murray a su amigo del pasado Harold Ramis, fallecido en febrero y con el que no se hablaba desde que hicieron "Atrapado en el tiempo" (1983), y la dedicatoria del italiano Paolo Sorrentino a Diego Armando Maradona por ser una de sus inspiraciones en la vida.

Sorrentino se acordó de "El pelusa" tras ganar el Óscar de mejor película extranjera con "La gran belleza".