'La Gran Estafa Americana' y 'Gravity' dominan las nominaciones a los Oscar 2014

La tragicomedia criminal 'La gran estafa americana' y la historia de supervivencia en el espacio 'Gravity' lideraron las nominaciones a la 86 edición de los Óscar, una ceremonia que contará con el gran protagonismo del mexicano Alfonso Cuarón, que opta a tres premios de la Academia de Hollywood.

'La gran estafa americana', una cinta sobre estafadores y agentes del FBI en una misión contra la mafia de Nueva Jersey en la década de 1970, supone el regreso triunfal de David O. Russell a la gran gala del cine un año después del éxito de su anterior obra, 'El lado bueno de las cosas'.

Como en aquella ocasión, vuelve a hacer pleno en las categorías de interpretación (Christian Bale y Amy Adams, como protagonistas y Bradley Cooper y Jennifer Lawrence, como secundarios) y también repite en las categorías de mejor película, mejor director y mejor guión original.

Por su parte, Cuarón se postula en las categorías de mejor película (es productor junto a David Heyman), mejor director -su primera nominación en esta categoría- y mejor montaje por una película que ha obtenido los esperados reconocimientos a mejor actriz (Sandra Bullock) y mejor fotografía (Emmanuel Lubezki).

Así como en las categorías de música; dirección de producción; edición de sonido; mezcla de sonido y efectos visuales. Para Lubezki es su sexta nominación al Óscar, premio que se le ha resistido hasta ahora tras acariciarlo con 'A Little Princess', 'Sleepy Hollow', 'El nuevo mundo', 'Hijos de los hombres' y 'El árbol de la vida'.

'Gravity' cuenta la odisea de dos astronautas -Bullock y George Clooney- perdidos en el espacio. Sin poder contactar con la Tierra, sin opción de ser rescatados y con el oxígeno a punto de agotarse, tratan de alcanzar una cápsula que supone su única vía de escape, una situación recreada en 3D con tensión y espectacularidad.

La otra gran favorita para los Óscar es la cinta sobre la esclavitud '12 años de esclavitud', con 9 nominaciones, incluida mejor película, mejor director (Steve McQueen), mejor actor (Chiwetel Ejiofor), mejor actor de reparto (Michael Fassbender) y mejor actriz de reparto (Lupita Nyong'o).

El trono de mejor película se lo disputarán 9 obras, ya que la Academia no ha agotado el máximo de candidaturas posibles en esta categoría, que son 10. Son 'La gran estafa americana', 'Captain Phillips','Dallas Buyers Club', 'Gravity', 'Her', 'Nebraska', 'Philomena', '12 años de esclavitud' y 'El lobo de Wall Street".

El de mejor director pone en juego a David O. Russell ('La gran estafa americana'), Alexander Payne ('Nebraska'), Steve McQueen ('12 años de esclavitud'), Martin Scorsese ('El lobo de Wall Street') y Cuarón ('Gravity').

El Óscar al mejor actor estará entre Christian Bale ('La gran estafa americana'), Bruce Dern ('Nebraska'), Leonardo DiCaprio ('El lobo de Wall Street'), Chiwetel Ejiofor ('12 años de esclavitud') y Matthew McConaughey ('Dallas Buyers Club').

Mientras que el campo femenino incluye a Amy Adams ('La gran estafa americana'), Cate Blanchett ('Blue Jasmine'), Sandra Bullock ('Gravity'), Judi Dench ('Philomena') y Meryl Streep ('Agosto'), en la que es su decimoctava nominación -con tres estatuillas-.

Las interpretaciones de reparto ponen en liza a Barkhad Abdi ('Capitán Phillips'), Bradley Cooper ('La gran estafa americana'), Michael Fassbender ('12 años de esclavitud'), Jonah Hill ('El lobo de Wall Street') y Jared Leto ('Dallas Buyers Club') en el campo masculino. Y a Sally Hawkins ('Blue Jasmine'), Jennifer Lawrence ('La gran estafa americana'), Lupita Nyong'o ('12 años de esclavitud'), Julia Roberts ('Agosto') y June Squibb ('Nebraska') en el femenino.

La carrera por el trofeo al mejor guión original estará entre 'La gran estafa americana' (Eric Warren Singer y David O. Russell), 'Blue Jasmine' (Woody Allen), 'Dallas Buyers Club' (Craig Borten & Melisa Wallack), 'Her' (Spike Jonze) y 'Nebraska' (Bob Nelson).

En la categoría de mejor película de habla no inglesa competirán la belga 'Alabama Monroe', la italiana 'La Gran Belleza', la danesa 'La caza', la camboyana 'The Missing Picture' y la palestina 'Omar'.

La ceremonia, que tendrá lugar el 2 de marzo en el Teatro Dolby, de Hollywood, contará con un toque español gracias a la presencia de 'Aquel no era yo', en la categoría de mejor cortometraje de acción real.

Su obra tiene como rivales a 'Just Before Losing Everything', 'Helium', 'Do I Have To Take Care of Everything?' y 'The Vooman Problem'.